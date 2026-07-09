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Politica· 1 min citire
Luis Lazarus avertizează: adoptarea Euro digital va submina leul românesc
Europarlamentarul Luis Lazarus
Europarlamentarul Luis Lazarus acuză noi atacuri la adresa suveranității statelor membre ale Uniunii Europene, pe care le atribuie Ursulei von der Leyen. Euro Digital intră joi la vot în Parlamentul European, iar adoptarea monedei ar putea submina valutele naționale în țările care încă nu au trecut la moneda europeană, precum România.
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