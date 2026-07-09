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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan a primit un pistol și muniție de la Erdogan la summitul NATO. Ce se întâmplă cu arma

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 13:35

Administrația Prezidențială a transmis precizări după ce, în cadrul summitului NATO de la Ankara, președintele României, Nicușor Dan, și ceilalți lideri participanți au primit din partea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, arma oferită președintelui Nicușor Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență. Instituția precizează că arma a fost oferită în baza licenței de export emise de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.

Arma a fost preluată pentru verificări

Echipa de protecție a președintelui României a preluat pistolul pentru verificări, iar ulterior acesta a fost luat în evidență de Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice.

Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială. Instituția precizează că toate procedurile se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale specifice.

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