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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan a primit un pistol și muniție de la Erdogan la summitul NATO. Ce se întâmplă cu arma
Nicușor Dan
Administrația Prezidențială a transmis precizări după ce, în cadrul summitului NATO de la Ankara, președintele României, Nicușor Dan, și ceilalți lideri participanți au primit din partea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă.
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