Nicușor Dan a primit un pistol și muniție de la Erdogan la summitul NATO. Ce se întâmplă cu arma

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 13:35

Administrația Prezidențială a transmis precizări după ce, în cadrul summitului NATO de la Ankara, președintele României, Nicușor Dan, și ceilalți lideri participanți au primit din partea președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre summit natorecep erdogan