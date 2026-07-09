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Politica· 1 min citire
Oamenii lui Bolojan sar la Nicușor Dan, după ce PSD a făcut apel pentru formarea unei majorități parlamentare
Alexandru Muraru (PNL)
Publicat9 iul. 2026, 14:05
Actualizat9 iul. 2026, 14:06
Agitație în tabăra lui Ilie Bolojan din PNL, după ce PSD a făcut apel public pentru formarea unei majorități parlamentare. Deputatul Alexandru Muraru îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi „ cerut presei să pună presiune pe partidele politice pentru a face o majoritate” în încercarea de a forța o soluție politică.
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