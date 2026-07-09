Sfatul unui lider UDMR pentru ieșirea din criza politică: Fiecare partid „să mai lase din orgolii”

Publicat 9 iul. 2026, 11:06 Sursă Agerpres

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, este de părere că fiecare partid din fosta coaliție de guvernare trebuie să 'mai lase din orgolii' atunci când discută despre găsirea unei soluții la actuala criză politică.

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