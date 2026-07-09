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Politica· 1 min citire

Surse: varianta guvernului tehnocrat, din nou în discuție

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Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 16:38
Actualizat9 iul. 2026, 17:17
SursăRealitatea PLUS

Liderii fostei coaliții se reunesc luni la Palatul Cotroceni în încercarea de a debloca criza politică! Președintele i-a convocat deja la discuții, iar pe masă sunt trei scenarii principale. Se reia în discuție inclusiv varianta unui Guvern tehnocrat.

Scenariile luate în calcul pentru viitorul guvern

1. Guvern de armistițiu

-tehnocrat

-mixt

2. Guvern minoritar

-PSD

-PNL-USR-UDMR

3. Refacerea Coaliției fără USR

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