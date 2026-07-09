Surse: varianta guvernului tehnocrat, din nou în discuție

Publicat 9 iul. 2026, 16:38 Actualizat 9 iul. 2026, 17:17 Sursă Realitatea PLUS

Liderii fostei coaliții se reunesc luni la Palatul Cotroceni în încercarea de a debloca criza politică! Președintele i-a convocat deja la discuții, iar pe masă sunt trei scenarii principale. Se reia în discuție inclusiv varianta unui Guvern tehnocrat.

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