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Politica· 1 min citire
Surse: varianta guvernului tehnocrat, din nou în discuție
Publicat9 iul. 2026, 16:38
Actualizat9 iul. 2026, 17:17
SursăRealitatea PLUS
Liderii fostei coaliții se reunesc luni la Palatul Cotroceni în încercarea de a debloca criza politică! Președintele i-a convocat deja la discuții, iar pe masă sunt trei scenarii principale. Se reia în discuție inclusiv varianta unui Guvern tehnocrat.
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