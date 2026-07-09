Măsurile controversate luate în guvernele PNL-USR. Analiza guvernărilor dezastru

Publicat 9 iul. 2026, 17:01 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru PSD Marius Budăi susține că există numeroase motive pentru care PNL si USR nu ar trebui să mai guverneze împreună România. Fostul ministru a făcut o listă cu măsurile-dezastru luate în timpul guvernelor PNL-USR.

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