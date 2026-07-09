Măsurile controversate luate în guvernele PNL-USR. Analiza guvernărilor dezastru

Fostul ministru PSD Marius Budăi susține că există numeroase motive pentru care PNL si USR nu ar trebui să mai guverneze împreună România. Fostul ministru a făcut o listă cu măsurile-dezastru luate în timpul guvernelor PNL-USR.
Fostul ministru acuză: „Măsurile guvernelor PNL-USR care au dus România pe marginea prăpastiei!”
- cel mai mare prejudiciu din bani publici din ultimii ani - achizițiile supradimensionate de vaccinuri, plătite din taxele românilor și rămase, în mare parte, neutilizate;
- gestionarea pandemiei împinsă până la limita demnității umane - oameni înmormântați fără respectul cuvenit (în saci de plastic), părinții și bunicii noștri închiși în case cu program de ieșire impus și după acel program efectiv vânați, piețele producătorilor români erau închise, in timp ce marile lanțuri de magazine rămâneau deschise;
- au blocat finalizarea Hidrocentralelor în plină criză energetică
- Legea salarizării unitare a fost pusă pe pauză, iar majorările prevăzute de lege nu au mai fost acordate;
- seniorii au fost condamnați la sărăcie prin impunerea în PNRR a acelui procent nedrept de 9,4%
- PNRR scris „în secret", fără consultarea sindicatelor și a patronatelor;
- au scris în PNRR „politică fiscală fără excepții” lăsând România fără principalul instrument de atragere de investiții și de stimulare economică: exceptarea la unele obligații fiscale în anumite sectoare strategice este principalul stimulent pentru investiții.
- mandatul de vot pentru Acordul Mercosur a fost dat fără consultare în Coaliție și fără garanții ferme pentru fermierii români
- la Bruxelles, doar eurodeputații PSD au votat pentru prelungirea perioadei de implementare a PNRR în timp ce eurodeputații lor au votat împotrivă
sursa Facebook/Marius Budăi
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