Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”

Publicat 9 iul. 2026, 16:53 Sursă Realitatea PLUS

"USR-ul îl susține pe Bolojan pentru că el e mai mult USR-ist decât PNL-ist." Aceasta este declarația făcută la finalul anului trecut de colega de guvernare a premierului demis, Oana Murariu.

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