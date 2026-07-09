Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”
Oana Murariu
Publicat9 iul. 2026, 16:53
SursăRealitatea PLUS
"USR-ul îl susține pe Bolojan pentru că el e mai mult USR-ist decât PNL-ist." Aceasta este declarația făcută la finalul anului trecut de colega de guvernare a premierului demis, Oana Murariu.
Citește și
- 17:19Ministrul Agriculturii, despre pesta micilor rumegătoare:”România trebuie să-şi păstreze poziţia de cel mai mare exportator de ovine din UE”
- 17:09Radu Miruță, chemat la spital după vizita la metroul inundat. O bacterie periculoasă a fost semnalată
- 17:01Măsurile controversate luate în guvernele PNL-USR. Analiza guvernărilor dezastru
- 16:38Surse: varianta guvernului tehnocrat, din nou în discuție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News