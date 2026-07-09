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Politica· 1 min citire

Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”

Oana Murariu

Oana Murariu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 16:53
SursăRealitatea PLUS

"USR-ul îl susține pe Bolojan pentru că el e mai mult USR-ist decât PNL-ist." Aceasta este declarația făcută la finalul anului trecut de colega de guvernare a premierului demis, Oana Murariu.

Deputat USR: „Bolojan refăcea programele și folosea ideile USR!”

Deputata USR declara atunci că premierul interimar refăcea programele de guvernare și integra doar propunerile susținute de membrii USR.

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