Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Radu Miruță, chemat la spital după vizita la metroul inundat. O bacterie periculoasă a fost semnalată
Publicat9 iul. 2026, 17:09
Actualizat9 iul. 2026, 17:10
SursăRealitatea PLUS
Radu Miruță a fost chemat la Institutul Matei Balș pentru analize după alerta lansată de sindicaliștii Metrorex. În urma inundațiilor de la stația Victoriei 2, o angajată care a participat la intervenție a ajuns intubată și are probleme grave de respirație, medicii i-au descoperit o bacterie periculoasă.
Citește și
- 17:19Ministrul Agriculturii, despre pesta micilor rumegătoare:”România trebuie să-şi păstreze poziţia de cel mai mare exportator de ovine din UE”
- 17:01Măsurile controversate luate în guvernele PNL-USR. Analiza guvernărilor dezastru
- 16:53Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”
- 16:38Surse: varianta guvernului tehnocrat, din nou în discuție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News