Alina Gorghiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Un partid nu poate fi condus după bunul plac al unui om”

Publicat 9 iul. 2026, 14:56 Actualizat 9 iul. 2026, 14:58 Sursă Realitatea PLUS

Un partid nu e obligat să‑și urmeze orbește șeful”, a declarat Alina Gorghiu, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce instanța a anulat deciziile luate în congresul extraordinar al PNL. Vicepreședintele PNL susține că Ilie Bolojan a lansat un atac de discreditare la adresa instanței, în loc să accepte hotărârea care „i‑a amintit că trebuie să respecte legea”.

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