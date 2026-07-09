Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Alina Gorghiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Un partid nu poate fi condus după bunul plac al unui om”
Publicat9 iul. 2026, 14:56
Actualizat9 iul. 2026, 14:58
SursăRealitatea PLUS
Un partid nu e obligat să‑și urmeze orbește șeful”, a declarat Alina Gorghiu, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce instanța a anulat deciziile luate în congresul extraordinar al PNL. Vicepreședintele PNL susține că Ilie Bolojan a lansat un atac de discreditare la adresa instanței, în loc să accepte hotărârea care „i‑a amintit că trebuie să respecte legea”.
Citește și
- 15:33Oana Gheorghiu, declarație controversată despre intervenția DIICOT la azilele lui Pașca: „Mi s-a părut excesivă”
- 14:34Marcel Ciolacu avertizează: „Dacă mai căutăm vinovați la televizor, vom ajunge cu toții la faliment”
- 14:05Oamenii lui Bolojan sar la Nicușor Dan, după ce PSD a făcut apel pentru formarea unei majorități parlamentare
- 14:02Guvernul alocă 20 de milioane de lei pentru persoanele relocate din azilele ilegale din Bihor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News