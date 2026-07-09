Ministrul Agriculturii, despre pesta micilor rumegătoare:”România trebuie să-şi păstreze poziţia de cel mai mare exportator de ovine din UE”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 17:19

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, s-a întâlnit joi, la Brașov, cu reprezentanții crescătorilor de ovine, în cadrul unei reuniuni la care au participat și reprezentanți ai ANSVSA, precum și ai autorităților locale, în contextul crizei generate de pesta micilor rumegătoare. Oficialul a subliniat că România trebuie să își mențină statutul de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană. Totodată, ministrul a anunțat că sunt analizate și pregătite soluții pentru eliminarea restricțiilor la export impuse de Comisia Europeană.

Distribuie articolul