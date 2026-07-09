Petrișor Peiu (AUR) - reacție în scandalul vaccinurilor Pfizer: „Nu se poate să dispară 3-4 miliarde de lei și să nu fie nimeni vinovat”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 18:36

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa modului în care guvernele succesive au gestionat achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19. Acesta a explicat mecanismul prin care compania Pfizer încearcă în prezent să execute direct o sumă uriașă de la organismul european Eurocontrol, bani care în mod normal ar fi trebuit să ajungă în conturile regiei românești de trafic aerian, ROMATSA.

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