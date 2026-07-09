Petrișor Peiu (AUR) - reacție în scandalul vaccinurilor Pfizer: „Nu se poate să dispară 3-4 miliarde de lei și să nu fie nimeni vinovat”

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa modului în care guvernele succesive au gestionat achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19. Acesta a explicat mecanismul prin care compania Pfizer încearcă în prezent să execute direct o sumă uriașă de la organismul european Eurocontrol, bani care în mod normal ar fi trebuit să ajungă în conturile regiei românești de trafic aerian, ROMATSA.
„Cei de la Pfizer au notificat Eurocontrol – organismul european care supervizează instituțiile de management al traficului aerian și care plătește către ROMATSA în fiecare an în jur de 300 de milioane de euro – că există o decizie a unui tribunal belgian. Ei cer ca cele 300 de milioane de euro, pe care Eurocontrol are să le plătească ROMATSA, să fie trimise către Pfizer, conform acelei hotărâri judecătorești din Belgia”, a declarat Petrișor Peiu.
Conform liderului AUR, gigantul farmaceutic a ales această cale strategică pentru a evita birocrația din România: „În mod normal, o hotărâre judecătorească din alt stat membru al Uniunii Europene trebuie să fie recunoscută de către o instanță românească. Pentru că cei de la Pfizer știu că asta ar dura foarte mult, iar judecătorii noștri sunt foarte inventivi, s-au gândit să execute o sumă unde nu este nevoie de o hotărâre adoptată de o instanță din România”.
Calculul absurd al dozelor: Contracte inutile pentru o populație deja vaccinată
În ceea ce privește fondul problemei, Petrișor Peiu susține că speța este extrem de simplă și că datele se regăsesc deja în documentele Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Acesta a prezentat o cronologie a contractelor semnate de Comisia Europeană în numele României, contracte care au dus la acumularea unui surplus inutil de doze, neimportate și neplătite, dar pentru care producătorul cere acum despăgubiri.
„Au fost două contracte încheiate de Comisia Europeană cu Pfizer și cu Moderna, în care României îi reveneau aproximativ 25 de milioane de doze, pe care România le-a comandat și le-a cumpărat. Deși acele 25 de milioane de doze nu erau încă terminate, începând cu mai 2021 s-au mai comandat încă aproximativ 39 de milioane de doze (38 de milioane și ceva), din care în jur de 28-29 de milioane de doze nu s-au mai importat și nu s-au mai plătit. Aceasta este suma despre care este vorba”, a explicat prim-vicepreședintele AUR.
Absurditatea achiziției reiese din cifrele oficiale privind populația eligibilă pentru vaccinare la acel moment: „Guvernul României spunea în aceeași perioadă că erau eligibili pentru vaccinare 10,7 milioane de oameni. Aveam deja 25 de milioane de doze, adică fiecare din cei 10,7 milioane de cetățeni putea fi vaccinat de două ori, unii chiar de trei ori. S-a dovedit ulterior că s-au mai consumat încă vreo 3 milioane de doze, probabil de către oameni care s-au vaccinat a treia sau a patra oară. Dar atât! Era clar că cele 28-29 de milioane de doze vor rămâne. Mai mult, în afară de ele, încă vreo 7 milioane și ceva de doze au fost vândute către Germania”.
Peiu ridică o întrebare retorică legitimă cu privire la oportunitatea acelei decizii politice: „Când tu știi că nu ai consumat primele cantități din primele două contracte și deja toată populația eligibilă era vaccinată cu două doze, unii chiar cu a treia, pentru ce ai mai comandat 39 de milioane de doze? Pentru ce? Cine să se mai vaccineze? Dacă nu mai voia nimeni să se vaccineze, vă aduceți aminte? Mai bine de jumătate din populația țării nu mai voia”.
„Liderii politici trebuie să răspundă pentru miliardele pierdute”
Petrișor Peiu consideră că, indiferent dacă a fost vorba despre incompetență sau rea-credință, DNA are obligația legală și morală de a finaliza ancheta și de a trimite vinovații în fața judecătorilor, pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile statului.
„La nivel oficial, o să ne spună DNA-ul până la urmă. DNA-ul are datoria să trimită în judecată pe cineva în acest dosar. Nu poți să cercetezi doi ani, sau cât o fi, și să nu trimiți pe nimeni în judecată. Nu se poate ca din bugetul țării să dispară 3-4 miliarde de lei și să nu fie nimeni vinovat măcar moral, măcar politic. Să vină să spună: domnule, a greșit Cîțu, a greșit Tătaru, a greșit Gheorghiță (parcă așa îl chema pe domnul acela). Măcar să știm politic. Uite, noi, PNL, am decis să nu îl mai promovăm pe Cîțu pentru că a făcut prostia asta. Dar nimeni nu zice nimic. Sau USR pe Voiculescu, sau PSD pe domnul Rafila. Nimeni nu a găsit niciun vinovat”, a protestat liderul AUR.
„Cu banii pierduți pe vaccinuri se puteau evita măsurile de austeritate”
În finalul argumentației sale, prim-vicepreședintele AUR a făcut o paralelă între sumele uriașe blocate sau pierdute în acest litigiu și taxele dure impuse recent de Guvern unor categorii sociale vulnerabile din România, sugerând că aceste sacrificii nu ar mai fi fost necesare dacă bugetul public nu ar fi fost irosit.
„Semnificația acestor bani este că, dacă ei ar fi fost disponibili, nu mai trebuia să se plătească CASS (contribuția la asigurările sociale de sănătate) de către mămici aflate în concediu de îngrijire a copiilor, de către veterani, de către văduve de război sau de către foștii deținuți politici, de exemplu. Nu este normal. Adică nu se mai luau niște măsuri atât de dure dacă acești bani nu plecau din vistieria țării”, a concluzionat Petrișor Peiu.