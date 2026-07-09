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Politica· 1 min citire
Crin Antonescu: „Miza lui Bolojan sunt alegerile prezidențiale!”
Crin Antonescu
Publicat9 iul. 2026, 19:24
SursăRealitatea PLUS
„Adevărata miză a lui Ilie Bolojan sunt alegerile prezidențiale din 2030”, este concluzia lui Crin Antonescu. Fostul lider al PNL susține că premierul demis va continua lupta cu PSD pentru a nu pierde susținători, în loc să rezolva blocajul politic pe care tot el l-a creat.
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