Crin Antonescu: „Miza lui Bolojan sunt alegerile prezidențiale!”

Publicat 9 iul. 2026, 19:24 Sursă Realitatea PLUS

„Adevărata miză a lui Ilie Bolojan sunt alegerile prezidențiale din 2030”, este concluzia lui Crin Antonescu. Fostul lider al PNL susține că premierul demis va continua lupta cu PSD pentru a nu pierde susținători, în loc să rezolva blocajul politic pe care tot el l-a creat.

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