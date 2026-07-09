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Politica· 1 min citire

Crin Antonescu: „Miza lui Bolojan sunt alegerile prezidențiale!”

Crin Antonescu

Crin Antonescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 19:24
SursăRealitatea PLUS

„Adevărata miză a lui Ilie Bolojan sunt alegerile prezidențiale din 2030”, este concluzia lui Crin Antonescu. Fostul lider al PNL susține că premierul demis va continua lupta cu PSD pentru a nu pierde susținători, în loc să rezolva blocajul politic pe care tot el l-a creat.

Crin Antonescu: „PNL pierde mult în sondaje dacă luptă cu PSD!”

De altfel, Crin Antonescu îl avertizează pe Ilie Bolojan că războiul dintre PNL și PSD nu se va încheia în favoarea liberalilor.

Acesta susține că este „sinucigaș” din punct de vedere politic să îți construiești discursul exclusiv în jurul social-democraților.

De altfel, Crin Antonescu a vorbit și despre încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a rămâne la Palatul Victoria, deși a fost demis de Parlament în urmă cu mai bine de două luni.

Totodată, fostul lider al PNL spune că Bolojar ar fi supărat pe președintele Nicușor Dan, pentru că nu îl numește pe Siegfried Mureșan în funcția de premier, mai ales că acesta e considerat „un Bolojan mai mic”.

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