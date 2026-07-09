Ședință de criză în PNL: Conducerea se reunește de urgență după ce instanța a suspendat Congresul

Mobilizare de urgență la vârful PNL în plin scandal judiciar. Conducerea partidului se reunește joi seară, la ora 19:00, într-o ședință în format hibrid, pentru a stabili strategia post-Congres. Întâlnirea de criză vine imediat după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză taberei conduse de Adrian Veștea și a suspendat toate hotărârile adoptate în cadrul scrutinului intern din 21 iunie.
Conducerea oficială a Partidului Național Liberal reacționează cu fermitate în urma deciziei prin care Tribunalul București a înghețat modificările adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan, a ținut să precizeze că nicio sentință judecătorească nu poate anula sau modifica dorința clară exprimată de baza partidului.
„Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa PNL și dorința membrilor și a partidului de a se reforma și a rămâne neclintit în fața oricăror atacuri. Chiar dacă vom funcționa pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale PNL”, a subliniat oficialul liberal. În ciuda faptului că hotărârea magistraților implică, din punct de vedere tehnic, revenirea la vechea structură de conducere, liderii vizați de această măsură nu vor fi invitați la negocierile din interiorul partidului.
În paralel, PNL a anunțat oficial că va ataca cu apel decizia de suspendare provizorie emisă de Tribunalul București, considerând că instanța nu a dat de fapt dreptate pe fond contestatarilor. Liberalii promit că vor uza de absolut toate pârghiile juridice disponibile pentru a proteja legitimitatea votului dat de delegații la Congres.
Ilie Bolojan lansează un atac devastator la adresa dizidenților: „Rămân cu eticheta de trădători”
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat un atac extrem de dur la adresa colegilor din tabăra adversă, care au ales calea instanțelor pentru a bloca deciziile luate în partid. Liderul de la Palatul Victoria consideră că aceștia au comis un act de sfidare la adresa miilor de membri din întreaga țară și că acțiunea lor nu le aduce niciun câștig real de imagine sau de respect.
„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara”, a declarat cu asprime Bolojan.
Președintele liberal a mers mai departe cu acuzațiile, catalogând acțiunile grupării adverse drept jocuri de culise care afectează grav coeziunea echipei: „Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”. Bolojan a încheiat transmițând un mesaj de continuitate, dând asigurări că proiectul de reformare internă a PNL nu va fi deturnat din drumul său.
Detaliile tehnice ale verdictului: Ce anume a blocat Tribunalul București
Decizia de miercuri a Tribunalului București reprezintă o frână juridică importantă aplicată noii echipe de conducere, valabilă până când procesul pe fond, în care se contestă legalitatea Congresului, va fi soluționat definitiv.
Prin această sentință, magistrații au suspendat provizoriu alegerea lui Ilie Bolojan în funcția supremă de președinte al PNL. De asemenea, au fost înghețate toate modificările aduse Statutului partidului în cadrul reuniunii din 21 iunie, precum și un pachet de 13 decizii administrative subsecvente care fuseseră adoptate de noul Birou Permanent Național în baza regulamentului modificat.
Cronologia unui război total: Trei victorii consecutive în instanță pentru tabăra contestatarilor
Hotărârea de suspendare a Congresului nu este un incident izolat, ci reprezintă deja al treilea succes juridic consecutiv obținut de gruparea internă anti-Bolojan. Această tabără, numită adesea „puciști” de către aripa majoritară, reunește lideri liberali cu greutate, printre care se numără Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Monica Anisie, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Andrei Baciu și Sorin Cîmpeanu.
Ofensiva juridică a acestora s-a derulat în trei pași rapizi pe parcursul verii anului 2026:
18 iunie: Tribunalul Ilfov dă prima lovitură și suspendă deciziile Biroului Politic Național din 15 iunie, prin care se încercase sancționarea parlamentarilor PNL care votaseră în favoarea învestirii unui Cabinet condus de Adrian Veștea.
1 iulie: Tribunalul București intervine din nou și suspendă hotărârea Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie, actul prin care fusese convocat efectiv Congresul de la finalul lunii.
9 iulie: Aceeași instanță blochează în totalitate efectele și numirile rezultate în urma Congresului din 21 iunie.
În timp ce echipa lui Ilie Bolojan controlează majoritatea politică din structurile partidului, tabăra adversă a reușit să creeze un veritabil blocaj tehnic în tribunale, transformând bătălia pentru conducerea PNL într-un caz juridic extrem de complicat.