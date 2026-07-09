Ședință de criză în PNL: Conducerea se reunește de urgență după ce instanța a suspendat Congresul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 17:39

Mobilizare de urgență la vârful PNL în plin scandal judiciar. Conducerea partidului se reunește joi seară, la ora 19:00, într-o ședință în format hibrid, pentru a stabili strategia post-Congres. Întâlnirea de criză vine imediat după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză taberei conduse de Adrian Veștea și a suspendat toate hotărârile adoptate în cadrul scrutinului intern din 21 iunie.

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