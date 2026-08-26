Grindeanu, atac la Bolojan pe tema PNRR: „Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 20:11

Sorin Grindeanu a criticat poziția exprimată de Ilie Bolojan în disputa privind legea salarizării, susținând că Guvernul nu poate invoca Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a cere Parlamentului să adopte „orice lege”, indiferent de efectele acesteia asupra angajaților din sectorul public.

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