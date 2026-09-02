Cele trei zodii care încheie luna septembrie 2026 mai bine decât au început-o. Lasă în urmă o perioadă complicată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:01

Luna septembrie 2026 vine cu schimbări importante în plan astrologic, iar pentru trei zodii finalul perioadei se poate dovedi mult mai favorabil decât începutul ei. Tranzitele planetare din această perioadă pot aduce mai multă claritate, oportunități neașteptate și schimbări în plan profesional, sentimental și personal.

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