Stația electrică Alba Iulia devine prima stație digitală din rețeaua de transport a energiei

Stația electrică 220/110/20 kV Alba Iulia va fi transformată într-un proiect-pilot de stație digitală, o investiție de aproximativ 90,4 milioane de euro. Contractul de proiectare și execuție are o durată de 44 de luni, iar lucrările ar urma să se încheie în mai 2030. Proiectul a intrat în etapa de implementare, după semnarea contractului și organizarea, pe 30 septembrie, a întâlnirii de deschidere cu echipele implicate.
Valoarea contractului este de 476,07 milioane de lei fără TVA. Din aceasta, 228,47 milioane de lei provin din Fondul pentru Modernizare, sub formă de finanțare nerambursabilă. Lucrările sunt realizate de Asocierea Vodafone România – Electromontaj SA.
Ce tehnologii vor fi testate
Proiectul urmărește crearea unui model integrat de stație digitală, în care infrastructura energetică este conectată cu cea digitală. Printre tehnologiile care vor funcționa într-un sistem comun se numără:
Digital Twin (geamăn digital) și realitate augmentată;
GIS și date satelitare;
monitorizarea digitală a stării echipamentelor, printr-un Centru de Sănătate a Activelor;
cloud privat și securitate cibernetică integrată;
producție fotovoltaică și soluții de e-mobility;
o platformă de învățare pentru formarea specialiștilor.
Datele generate de echipamente vor fi analizate pentru a susține deciziile privind exploatarea, mentenanța și investițiile.
Impact dincolo de Alba Iulia
Arhitectura proiectului depășește perimetrul unei singure stații. Sunt implicate elemente IT&C în 21 de stații ale Rețelei Electrice de Transport, două amplasamente Hidroelectrica, patru stații DEER și cinci sedii sau centre operaționale.
Laborator digital cu Politehnica București
Un element distinctiv este Laboratorul Digital, dezvoltat împreună cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București. Acesta va permite testarea și validarea echipamentelor, a arhitecturilor digitale și a soluțiilor de securitate cibernetică înainte ca acestea să fie folosite în infrastructura critică. Laboratorul va sprijini și formarea specialiștilor și simularea scenariilor de operare și mentenanță.
Ștefăniță Munteanu, CEO al Transelectrica, a declarat că scopul este ca experiența de la Alba Iulia să devină referință pentru transformarea întregii rețele de transport, pentru o infrastructură mai sigură, mai rezilientă și mai inteligentă.
În etapa următoare, echipele vor definitiva proiectarea, programul de implementare, interfețele tehnice și planificarea testelor, înainte de începerea lucrărilor de execuție.