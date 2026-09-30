Stația electrică Alba Iulia devine prima stație digitală din rețeaua de transport a energiei

Publicat 30 sept. 2026, 22:55 Actualizat 1 oct. 2026, 19:56

Stația electrică 220/110/20 kV Alba Iulia va fi transformată într-un proiect-pilot de stație digitală, o investiție de aproximativ 90,4 milioane de euro. Contractul de proiectare și execuție are o durată de 44 de luni, iar lucrările ar urma să se încheie în mai 2030. Proiectul a intrat în etapa de implementare, după semnarea contractului și organizarea, pe 30 septembrie, a întâlnirii de deschidere cu echipele implicate.

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