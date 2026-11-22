Publicat 22 nov. 2026, 22:11 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a declarat duminică seara, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, că unele persoane care se prezintă drept susținători ai lui Călin Georgescu ar folosi numele familiei acestuia pentru a obține vizibilitate și beneficii financiare, fără a avea acordul acesteia. De asemenea, realizatoarea a comentat demersurile liderului AUR, George Simion, privind prezentarea unui raport referitor la anularea alegerilor, exprimându-și rezervele față de scopul și modul de organizare al acestora.

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