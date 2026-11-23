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ExclusivPolitica· 1 min citire
Scandal în PNL: Gorghiu și Pauliuc, scoase din delegația NATO. Claudiu Târziu: „Locul României în instituția parlamentară de pe lângă NATO nu este pradă de război între partide”
Claudiu Târziu / Sursa foto - Arhivă
Publicat23 nov. 2026, 18:14
Actualizat23 nov. 2026, 18:15
Tensiuni puternice pe scena politică, după ce Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc ar fi fost înlăturate din delegația României la Adunarea Parlamentară a NATO. Situația a provocat reacții și în afara Partidului Național Liberal, iar Claudiu Târziu a criticat modul în care sunt gestionate reprezentarea și funcțiile României în cadrul instituțiilor internaționale. Liderul politic a transmis că poziția țării în structurile parlamentare asociate NATO nu trebuie transformată într-un instrument de răfuieli între formațiunile politice.
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