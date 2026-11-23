Publicat 23 nov. 2026, 18:14 Actualizat 23 nov. 2026, 18:15

Tensiuni puternice pe scena politică, după ce Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc ar fi fost înlăturate din delegația României la Adunarea Parlamentară a NATO. Situația a provocat reacții și în afara Partidului Național Liberal, iar Claudiu Târziu a criticat modul în care sunt gestionate reprezentarea și funcțiile României în cadrul instituțiilor internaționale. Liderul politic a transmis că poziția țării în structurile parlamentare asociate NATO nu trebuie transformată într-un instrument de răfuieli între formațiunile politice.

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