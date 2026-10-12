Atac cibernetic la sute de supermarketuri din Franța. Frigiderele au ajuns la 50°C, iar alimentele au fost aruncate

Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a perturbat funcționarea frigiderelor și congelatoarelor. În unele magazine, temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius, iar comercianții au aruncat alimentele afectate pentru a evita riscurile pentru sănătate. Pierderile totale ar putea fi de ordinul milioanelor de euro.
Hackerii ar fi preluat controlul asupra programului informatic care gestionează temperaturile instalațiilor frigorifice, potrivit BBC. Incidentul s-a produs în timpul nopții, iar problemele au fost descoperite de angajați dimineața.
Sute de magazine Coopérative U, Intermarché și Netto, afectate
Peste 100 de supermarketuri din rețeaua Coopérative U au fost vizate, potrivit informațiilor relatate de AFP. Directorul general al grupului a descris incidentul drept un atac „extrem de grav și fără precedent”.
Alte cel puțin 300 de magazine Intermarché și Netto au fost afectate, conform aceleiași agenții de presă.
Intermarché a precizat că temperatura din frigiderele sale a urcat până la 50 de grade Celsius și s-a menținut la acest nivel timp de șase ore, în noaptea de duminică spre luni, potrivit Reuters. Retailerul a eliminat toate produsele afectate, pentru a nu pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Relatările despre incident arată că unii angajați au simțit aer cald atunci când au deschis congelatoarele luni dimineață.
Pierderile ar putea ajunge la milioane de euro
Două supermarketuri din regiunea Alsacia au raportat împreună pagube de 270.000 de euro, potrivit presei. Având în vedere numărul magazinelor afectate, pierderile la nivel național ar putea ajunge la milioane de euro. Un bilanț total al prejudiciului nu a fost însă comunicat în informațiile disponibile.
Parchetul din Paris a deschis o anchetă
Parchetul din Paris a confirmat pentru AFP că investighează incidentul, descris drept un „atac cibernetic de amploare, care afectează frigiderele mai multor mari lanțuri de retail alimentar din Franța”.
Comisarul european pentru alimentație, Christophe Hansen, a condamnat atacul într-un mesaj publicat pe platforma X și a atras atenția asupra implicațiilor pentru siguranța alimentară.
„Siguranța alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Pentru că transformarea alimentelor într-o armă a devenit o realitate”, a transmis acesta.