Atac cibernetic la sute de supermarketuri din Franța. Frigiderele au ajuns la 50°C, iar alimentele au fost aruncate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 20:00

Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic care a perturbat funcționarea frigiderelor și congelatoarelor. În unele magazine, temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius, iar comercianții au aruncat alimentele afectate pentru a evita riscurile pentru sănătate. Pierderile totale ar putea fi de ordinul milioanelor de euro.

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