Toni Neacșu, despre scandalul penal în care este implicat Călin Georgescu: „Nu știm ce se va întâmpla la sfârșitul zilei, dar vom asista la anumite modificări de calitate în dosar”

Publicat 21 sept. 2026, 11:36 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu a ajuns în centrul unei noi anchete penale după ce, luni dimineață, procurorii DIICOT au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții.

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