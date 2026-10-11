Zelenski susține că Rusia a atacat o centrală din Harkov, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat un „armistițiu energetic”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 22:31

Volodimir Zelenski spune că Ucraina este pregătită să respecte armistițiul energetic anunțat de Donald Trump, însă așteaptă să afle din partea Statelor Unite cum va fi pus în aplicare. Președintele ucrainean acuză Rusia că nu a oprit atacurile asupra infrastructurii energetice, iar o centrală care asigură electricitate și căldură în orașul Harkov ar fi fost lovită chiar duminică seară.

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