Zelenski susține că Rusia a atacat o centrală din Harkov, la doar câteva ore după ce Trump a anunțat un „armistițiu energetic”

Volodimir Zelenski spune că Ucraina este pregătită să respecte armistițiul energetic anunțat de Donald Trump, însă așteaptă să afle din partea Statelor Unite cum va fi pus în aplicare. Președintele ucrainean acuză Rusia că nu a oprit atacurile asupra infrastructurii energetice, iar o centrală care asigură electricitate și căldură în orașul Harkov ar fi fost lovită chiar duminică seară.
Liderul de la Kiev a explicat că a discutat despre propunerea lui Trump cu mai mulți lideri occidentali, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul canadian Mark Carney și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Zelenski a transmis că Ucraina sprijină orice măsură care poate reduce atacurile și poate duce la încheierea războiului, dar a subliniat că Rusia trebuie să accepte, la rândul ei, oprirea loviturilor.
„Ucraina susține armistițiul și este important ca și Rusia să îl susțină. Așteptăm detalii din partea americană”, a transmis Zelenski.
„Din partea noastră, Ucraina susține întotdeauna pe deplin măsurile care vizează detensionarea situației, protejarea vieților și adoptarea deciziilor necesare pentru a pune capăt războiului și a garanta o pace durabilă”, a adăugat președintele ucrainean.
Zelenski acuză Rusia că atacă în continuare. O centrală din Harkov ar fi fost lovită
În timp ce se discută despre oprirea atacurilor asupra instalațiilor energetice, Zelenski susține că bombardamentele rusești continuă. În mesajul video transmis duminică seară, președintele ucrainean a vorbit despre noi atacuri cu drone și bombe aeriene, inclusiv asupra unei centrale din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.
Potrivit liderului de la Kiev, centrala lovită produce atât energie electrică, cât și agent termic pentru oraș. Zelenski a afirmat că atacul a afectat sistemul energetic din Harkov și că dronele rusești se aflau încă în aer în momentul în care transmitea mesajul.
„Chiar acum sunt drone Shahed pe cer”, a declarat Zelenski, referindu-se la dronele de concepție iraniană folosite de Rusia.
„Și, din păcate, au avut loc atacuri cu bombe aeriene. Au fost lovituri asupra infrastructurii noastre energetice. Chiar acum a avut loc un atac asupra centralei care produce atât energie electrică, cât și agent termic în orașul Harkov, lovind sistemul energetic al orașului”, a adăugat liderul ucrainean.
Peste 200 de atacuri asupra instalațiilor energetice într-o singură săptămână
Zelenski a prezentat și amploarea atacurilor din ultima perioadă. Potrivit acestuia, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 200 de atacuri asupra capacităților de producere a energiei din Ucraina. Alte 17 atacuri au vizat instalații petroliere și de gaze, în condițiile în care cele două țări continuă să lovească obiective energetice.
Președintele ucrainean a numit propunerea unui armistițiu energetic drept „o veste bună pentru toată lumea”, dar a insistat că anunțul trebuie urmat de măsuri concrete. Kievul este pregătit să oprească toate atacurile asupra instalațiilor energetice din Rusia, cu condiția ca Moscova să înceteze, la rândul ei, loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Deocamdată, Rusia nu a oferit un răspuns la declarațiile făcute de Donald Trump privind armistițiul energetic.