Tragedie pe mare! 109 migranți au murit, inclusiv 15 copii, după un naufragiu. Peste 116 persoane, dispărute

O tragedie de proporții s-a produs în largul coastelor Djibouti, unde o ambarcațiune care transporta migranți s-a răsturnat în timp ce se îndrepta spre Yemen. Cel puțin 109 persoane au murit, printre care și 15 copii, iar peste 116 sunt în continuare dispărute. Bilanțul a fost anunțat duminică, 11 octombrie, de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), agenție a Națiunilor Unite. Echipele de salvare continuă căutările, în timp ce supraviețuitorii primesc asistență de urgență.
Naufragiu în largul Djibouti. 109 migranți au murit, inclusiv 15 copii
Potrivit mărturiilor supraviețuitorilor, ambarcațiunea călătorea din Djibouti către Yemen când s-a răsturnat în noaptea de 8 octombrie, în apropierea localității Guhere, la nord de orașul Obock. La bord se aflau migranți care încercau să traverseze una dintre cele mai periculoase rute maritime din regiune, în speranța că vor ajunge într-un loc unde să își poată construi o viață mai bună.
Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat că printre cele 109 persoane decedate se numără 15 copii. Alte peste 116 persoane sunt date dispărute, iar autoritățile din Djibouti continuă operațiunile de căutare și salvare. Până în prezent, peste 80 de oameni au supraviețuit naufragiului, toți fiind cetățeni etiopieni.
Peste 80 de supraviețuitori. Echipele de salvare continuă căutările
În urma tragediei, Organizația Internațională pentru Migrație a mobilizat echipe pentru sprijinirea persoanelor salvate și a autorităților locale. Dintre cei peste 80 de supraviețuitori, 64 primesc asistență la Centrul de Intervenție pentru Migranți din Obock. În același timp, căutările continuă pentru găsirea celor care nu au fost încă identificați sau localizați.
Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM în Djibouti, a vorbit despre amploarea tragediei și despre situația familiilor care încă așteaptă informații despre persoanele dispărute.
„Aceasta este o pierdere devastatoare de vieți omenești. Gândurile noastre sunt alături de supraviețuitori și de familiile care și-au pierdut cei dragi sau rămân fără vești despre rudele lor”, a declarat Alexandre Coissac, conform Skynews.uk.
Reprezentantul organizației a explicat că echipele de intervenție lucrează împreună cu autoritățile din Djibouti pentru a oferi ajutor celor care au supraviețuit. Acesta a atras atenția și asupra pericolelor la care se expun migranții care aleg să traverseze marea în căutarea unui loc de muncă și a unor condiții mai bune de trai.
„Echipele noastre sunt pe teren alături de autoritățile locale pentru a oferi asistență de urgență. Această tragedie este o amintire puternică a pericolelor cu care se confruntă migranții de-a lungul acestui coridor de migrație în căutarea unor oportunități economice.”
Drumul periculos spre Yemen. Mii de migranți își riscă viața pe mare
În fiecare an, mii de persoane din Cornul Africii călătoresc prin Djibouti și încearcă să traverseze strâmtoarea Bab el-Mandeb pentru a ajunge în Yemen. Mulți dintre aceștia speră să găsească un loc de muncă și condiții mai bune de viață, chiar dacă drumul presupune riscuri uriașe, iar situația din regiune rămâne extrem de periculoasă.
Organizația Internațională pentru Migrație atrage atenția că violențele din Yemen nu i-au descurajat pe cei care încearcă să ajungă în această țară. Odată ajunși acolo, migranții se pot confrunta cu violențe, arestări și detenții arbitrare, exploatare sau trafic de persoane. Cu toate acestea, mulți continuă să aleagă această rută, în speranța că vor reuși să își schimbe viața.
Peste 900 de migranți au murit sau au dispărut pe această rută în 2025
Tragedia din largul Djibouti nu este un caz izolat. Potrivit datelor publicate de Organizația Internațională pentru Migrație, peste 900 de persoane au murit sau au fost date dispărute în anul 2025 în timp ce încercau să traverseze această rută maritimă.