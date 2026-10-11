Tragedie pe mare! 109 migranți au murit, inclusiv 15 copii, după un naufragiu. Peste 116 persoane, dispărute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 oct. 2026, 15:15

O tragedie de proporții s-a produs în largul coastelor Djibouti, unde o ambarcațiune care transporta migranți s-a răsturnat în timp ce se îndrepta spre Yemen. Cel puțin 109 persoane au murit, printre care și 15 copii, iar peste 116 sunt în continuare dispărute. Bilanțul a fost anunțat duminică, 11 octombrie, de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), agenție a Națiunilor Unite. Echipele de salvare continuă căutările, în timp ce supraviețuitorii primesc asistență de urgență.

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