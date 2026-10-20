Biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ în 2027. Avertismentul șefului Ryanair și critici la adresa Ursulei von der Leyen

Prețurile biletelor de avion ar putea crește semnificativ în 2027, avertizează directorul general al Ryanair, Michael O’Leary. Acesta susține că scumpirea petrolului va pune presiune pe tarife după expirarea contractelor prin care compania și-a asigurat în avans combustibilul la prețuri mai mici.
Într-un interviu acordat Euronews, șeful Ryanair a declarat că operatorul nu intenționează să introducă suprataxe pentru combustibil. Totuși, potrivit acestuia, majorarea costurilor se va reflecta în prețul biletelor.
„Garantăm că nu vom introduce suprataxe pentru combustibil, dar nu există nicio îndoială că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ în 2027, din cauza scumpirii puternice a petrolului”, a afirmat Michael O’Leary.
De ce anticipează Ryanair bilete de avion mai scumpe în 2027
Ryanair și-a asigurat combustibilul pentru 2026 la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril, prin contracte încheiate în avans. Aceste acorduri protejează temporar compania de creșterile de preț de pe piață.
Michael O’Leary estimează însă că, în 2027, costul ar putea ajunge la un nivel dublu față de cel prevăzut în contractele actuale. În aceste condiții, menținerea tarifelor ar deveni mai dificilă, chiar dacă operatorul exclude introducerea unei taxe separate pentru combustibil.
Avertismentul vine pe fondul scumpirii petrolului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Cotația Brent a depășit 110 dolari pe baril, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionarea din Golful Persic.
Michael O’Leary critică taxele de mediu din Uniunea Europeană
Directorul Ryanair a contestat și modul în care Uniunea Europeană aplică taxele de mediu în aviație. În opinia sa, regulile actuale afectează competitivitatea transportatorilor europeni în raport cu operatorii din Statele Unite, China și alte țări asiatice.
„Nimeni nu ar concepe un sistem atât de stupid, în afară de Parlamentul European și Ursula von der Leyen. Dacă vreți cu adevărat competitivitate, taxați-i pe americani atunci când aterizează aici, în Europa”, a declarat O’Leary pentru sursa citată.
Criticile au vizat-o direct și pe președinta Comisiei Europene. Șeful Ryanair a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că vorbește despre creșterea competitivității, fără să ia suficiente măsuri concrete.
El a invocat lipsa progreselor în aplicarea recomandărilor din raportul privind competitivitatea europeană prezentat în 2024 de fostul premier italian Mario Draghi.
„Ursulei von der Leyen îi este frică să facă orice altceva în afară de a vorbi. Este inutilă”, a susținut acesta.
Ryanair elimină 20 de rute din Belgia
Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde compania a anunțat că va elimina 20 de rute și va reduce cu un milion numărul locurilor disponibile pe zborurile din Belgia în această iarnă.
Decizia urmează majorării taxei belgiene pe călătoriile aeriene cu doi euro, până la șapte euro pentru fiecare bilet.
O’Leary a susținut că Ryanair își va orienta capacitatea de transport către piețe pe care le consideră mai competitive și a criticat, în același context, costurile din Franța și Germania.
„Mutăm avioanele în țările care sunt competitive. Belgia nu este competitivă. Franța nu este competitivă. Germania este complet necompetitivă”, a declarat directorul companiei.