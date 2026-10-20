Biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ în 2027. Avertismentul șefului Ryanair și critici la adresa Ursulei von der Leyen

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 12:46

Prețurile biletelor de avion ar putea crește semnificativ în 2027, avertizează directorul general al Ryanair, Michael O’Leary. Acesta susține că scumpirea petrolului va pune presiune pe tarife după expirarea contractelor prin care compania și-a asigurat în avans combustibilul la prețuri mai mici.

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