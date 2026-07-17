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Doliu uriaș în lumea filmului. A murit "doamna cu porumbei" din "Singur acasă"
Brenda Fricker și Macaulay Culkin (Profimedia)
Actrița irlandeză Brenda Fricker, cunoscută internațional drept doamna cu porumbei din „Singur acasă 2”, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. De-a lungul unei cariere prodigioase, actrița a fost recompensată și cu un premiu Oscar.
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