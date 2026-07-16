Metoda arabă prin care îți răcorești casa fără aer condiționat. Trucul marocan a revenit în atenție pe fondul temperaturilor extreme

O metodă tradițională folosită de generații în Maroc pentru răcorirea locuințelor fără aer condiționat revine în atenție pe fondul valurilor de căldură și al costurilor tot mai ridicate la energie. Trucul se bazează pe un principiu fizic simplu - evaporarea apei - și poate contribui la scăderea temperaturii din interiorul casei, în anumite condiții.
Pe fondul temperaturilor extreme din această vară, tot mai mulți oameni caută soluții eficiente pentru răcorirea locuințelor fără a folosi aerul condiționat. Printre metodele redescoperite se numără și un truc tradițional din Maroc, bazat pe evaporarea apei, potrivit publicației El Español.
Cum funcționează?
Metoda este simplă și presupune umezirea unui prosop din bumbac, care este apoi așezat în dreptul unei ferestre deschise. Aerul care pătrunde din exterior trece prin materialul umed, iar apa începe să se evapore.
Procesul de evaporare consumă căldură din mediul înconjurător, ceea ce face ca aerul care intră în încăpere să fie ușor mai rece decât cel de afară. Deși diferența de temperatură nu este foarte mare, aceasta poate contribui la creșterea confortului termic în zilele caniculare.
Specialiștii precizează însă că metoda este eficientă în special în zonele cu aer uscat. În condiții de umiditate ridicată, evaporarea are loc mai lent, iar efectul de răcire este redus.
Pentru rezultate mai bune, prosopul trebuie să rămână umed, fără să fie îmbibat cu apă, iar locuința să permită formarea unui curent de aer. În casele cu ferestre amplasate pe laturi opuse, prosopul poate fi poziționat astfel încât aerul să circule prin mai multe încăperi.
Ce a inspirat tehnica?
Metoda face parte dintr-un ansamblu de soluții utilizate de secole în regiunile aride din Africa de Nord și Orientul Mijlociu pentru combaterea căldurii.
Locuințele tradiționale din Maroc erau construite cu pereți groși, care încetineau încălzirea interiorului, și cu curți interioare prevăzute cu vegetație și fântâni. Aceste elemente contribuiau la răcorirea naturală a aerului, iar orientarea clădirilor favoriza circulația vântului chiar și în cele mai fierbinți zile.
Potrivit sursei menționate, multe dintre aceste soluții sunt analizate din nou în contextul schimbărilor climatice și al verilor tot mai călduroase, metoda cu prosopul umed rămânând una dintre cele mai simple și accesibile variante de răcorire a locuinței, atunci când condițiile de umiditate permit evaporarea eficientă a apei.