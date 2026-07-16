Metoda arabă prin care îți răcorești casa fără aer condiționat. Trucul marocan a revenit în atenție pe fondul temperaturilor extreme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:12

O metodă tradițională folosită de generații în Maroc pentru răcorirea locuințelor fără aer condiționat revine în atenție pe fondul valurilor de căldură și al costurilor tot mai ridicate la energie. Trucul se bazează pe un principiu fizic simplu - evaporarea apei - și poate contribui la scăderea temperaturii din interiorul casei, în anumite condiții.

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