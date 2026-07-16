Sărbătoare 16 iulie: Sfântul Mucenic Atinoghen, pomenit în calendarele creștine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 06:54

Sfântul Mucenic Atinoghen a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284–305), una dintre cele mai grele perioade de persecuție împotriva creștinilor. El a fost episcop al Pidahtoei și a viețuit alături de cei zece ucenici ai săi într-o mănăstire aflată în apropierea cetății Sevastia.

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