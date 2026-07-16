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Sărbătoare 16 iulie: Sfântul Mucenic Atinoghen, pomenit în calendarele creștine

sarbatoare

sarbatoare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 06:54

Sfântul Mucenic Atinoghen a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284–305), una dintre cele mai grele perioade de persecuție împotriva creștinilor. El a fost episcop al Pidahtoei și a viețuit alături de cei zece ucenici ai săi într-o mănăstire aflată în apropierea cetății Sevastia.

În timpul prigoanei, dregătorul Filomarh i-a cerut să renunțe la credința în Hristos și să aducă jertfe idolilor. Sfântul Atinoghen a refuzat cu hotărâre, mărturisind: „O, prigonitorule, cei despre care spui că au pierit nu au pierit, ci se află acum în ceruri, bucurându-se împreună cu îngerii.”

Pentru că a rămas neclintit în credință, Sfântul Atinoghen a fost supus unor chinuri cumplite. Înainte de a fi executați, el și ucenicii săi au fost întăriți de un înger al Domnului, care s-a pogorât la ei. După martiriul celor zece ucenici, Sfântul a auzit un glas din cer care i-a spus: „Astăzi, împreună cu Mine și cu ucenicii tăi, vei fi în rai și toată dorința ta se va împlini.”

Întărit de această făgăduință, Sfântul Atinoghen și-a plecat cu bucurie capul sub sabie, primind cununa muceniciei și trecând la viața cea veșnică.

Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Atinoghen îi este atribuit cunoscutul imn „Lumină lină”, cântat în cadrul slujbei Vecerniei. Părticele din moaștele sale se păstrează astăzi în biserica Mănăstirii Stavropoleos din București.

Tot în această zi sunt pomeniți:

  • Sfânta Muceniță Iulia;

  • Sfântul Mucenic Avudim;

  • Sfântul Mucenic Faust;

  • Sfântul Antioh, fratele Sfântului Mucenic Platon;

  • Sfinții 15.000 de mucenici din Pisidia;

  • Sfinții Părinți participanți la cel de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon.

Mâine este pomenită Sfânta Mare Muceniță Marina.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

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