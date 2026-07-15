„Degetele Diavolului”, ciuperca cu aspect înfiorător. Pasionații dezvăluie originea sinistră și riscurile – FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 10:28

O ciupercă cu aspect înfiorător a stârnit o amplă polemică pe un grup de Facebook al pasionaților de ciuperci din România, după apariția unei fotografii cu o specie pe care mulți nu au întâlnit‑o niciodată. Cunoscătorii au identificat ciuperca drept Clathrus archeri, supranumită „degetele diavolului” sau „ciuperca caracatiță”, o apariție rară și spectaculoasă în pădurile din țara noastră.

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