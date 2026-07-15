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„Degetele Diavolului”, ciuperca cu aspect înfiorător. Pasionații dezvăluie originea sinistră și riscurile – FOTO

Ciuperca Gheara Diavolului

Ciuperca Gheara Diavolului

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 10:28

O ciupercă cu aspect înfiorător a stârnit o amplă polemică pe un grup de Facebook al pasionaților de ciuperci din România, după apariția unei fotografii cu o specie pe care mulți nu au întâlnit‑o niciodată. Cunoscătorii au identificat ciuperca drept Clathrus archeri, supranumită „degetele diavolului” sau „ciuperca caracatiță”, o apariție rară și spectaculoasă în pădurile din țara noastră.

Unii membri ai comunității au menționat că în Hunedoara ciuperca este cunoscută sub numele de „gheara dracului”, iar alții au amintit că specia ar fi ajuns în Europa în Primul Război Mondial, adusă accidental pe tălpile soldaților australieni.

Fotografia postată a generat sute de comentarii, de la curiozitate și fascinație până la întrebări despre toxicitate și raritate. Experții avertizează că, deși nu este periculoasă la atingere, nu trebuie consumată și nici deranjată, fiind o specie importantă în ecosistemul forestier.

Denumirea originală, Devil's finger, i-a fost dată de renumitul micolog britanic Malcom Dring. Degetele Diavolului (Clathrus archeri) este originară din Tasmania şi pădurile Australiei, dar a fost aclimatizată în Europa, unde, consideră specialiştii în micologie, ar fi ajuns în perioada Primului Război Mondial. 

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