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Dacă prăbușirea unui avion este iminentă, sunt informați pasagerii?
Secvență din filmul "Airport" (Profimedia)
Prăbușirea avionului în care călătorești este, pentru oricine, scenariul suprem de coșmar. Chiar și așa, unii își pun instinctiv întrebarea: „Într-o astfel de situație, am fi anunțați?” Răspunsul nu este deloc simplu. În realitate, informarea pasagerilor nu este garantată. Procedurile și experiența piloților arată că, în momentele critice, controlul aeronavei devine singura prioritate, iar comunicarea cu cabina trece pe plan secund.
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