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Dacă prăbușirea unui avion este iminentă, sunt informați pasagerii?

Secvență din filmul "Airport" (Profimedia)

Secvență din filmul "Airport" (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 18:20

Prăbușirea avionului în care călătorești este, pentru oricine, scenariul suprem de coșmar. Chiar și așa, unii își pun instinctiv întrebarea: „Într-o astfel de situație, am fi anunțați?” Răspunsul nu este deloc simplu. În realitate, informarea pasagerilor nu este garantată. Procedurile și experiența piloților arată că, în momentele critice, controlul aeronavei devine singura prioritate, iar comunicarea cu cabina trece pe plan secund.

Majoritatea explicațiilor pe acest scenariu tragic arată că, într-o situație de urgență extremă, comunicarea către pasageri poate fi omisă pentru a nu-i distrage pe piloți de la manevrele critice. De altfel, potrivit procedurilor internaționale, în primele secunde ale unei urgențe, piloții urmează regula „Pilotează – Navighează – Comunică”:

  • Pilotează / Aviate — controlează aeronava (prioritatea absolută)

  • Navighează / Navigate — stabilesc traiectoria sigură

  • Comunică / Communicate — abia apoi comunică, dacă timpul și situația permit

Toate autoritățile aviatice internaționale precizează clar acest aspect: într-o situație de criză, comunicarea cu pasagerii devine secundară.

Comunicarea de urgență are prioritate absolută pe frecvențele radio, nu în cabină. Piloții pot chiar să transmită mesaje către „Any Station” dacă nu primesc răspuns — semn că situația este atât de critică încât nu există timp pentru anunțuri interne, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA, dar și EASA, ale cărei proceduri se aplică tuturor autorităților naționale din Uniunea Europeană.

În ultimul rând, nu trebuie uitat faptul că echipajul poate decide, în anumite situații, că cea mai sigură opțiune este să nu creeze panică într‑un moment în care toți pasagerii trebuie să rămână așezați și cu centura pusă.

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