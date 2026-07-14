Două zodii lasă în urmă ghinionul între 15 și 25 iulie. Astrologii anunță o perioadă cu schimbări importante

Intervalul 15-25 iulie aduce un context astral favorabil, iar pentru două zodii se anunță începutul unei etape mai stabile și mai prospere. Astrologii susțin că acești nativi pot depăși blocajele din ultimele luni și pot profita de oportunități neașteptate în plan profesional, financiar și personal.
A doua jumătate a lunii iulie este considerată de astrologi o perioadă favorabilă pentru schimbări și noi începuturi. Deși influențele astrale îi pot avantaja pe mulți nativi, Taurii și Scorpionii sunt zodiile care ar putea resimți cel mai puternic efectele acestei perioade.
Potrivit astrologilor, intervalul 15-25 iulie poate marca încheierea unei etape dificile și debutul unui nou capitol, caracterizat prin mai multă claritate, echilibru și șanse de afirmare. Astrologia nu este o știință, iar previziunile diferă în funcție de școala de interpretare, însă mulți pasionați de horoscop văd această perioadă ca pe una favorabilă.
Taur
Pentru nativii din zodia Taur, ultimele luni au fost marcate de provocări, în special în domeniul profesional și financiar. În perioada 15-25 iulie, situațiile care păreau blocate pot începe să se deblocheze.
Unii Tauri pot primi o ofertă de muncă mai avantajoasă, pot începe o colaborare profitabilă sau își pot recupera sume de bani pe care le așteptau de ceva vreme. Totodată, conflicte mai vechi au șanse să se încheie, aducând un sentiment de liniște și stabilitate.
Și în plan personal se anunță o perioadă mai echilibrată. Taurii își pot recăpăta încrederea în propriile decizii, iar eforturile și răbdarea de care au dat dovadă în ultimele luni ar putea începe, în sfârșit, să fie răsplătite.
Scorpion
Și Scorpionii traversează un interval favorabil, în special în ceea ce privește relațiile și deciziile importante de viață.
În această perioadă, mulți dintre ei pot primi vestea pe care o așteptau sau pot găsi rezolvarea unei probleme care le-a consumat energia în ultima vreme. Pentru unii este vorba despre clarificarea unor situații financiare sau juridice, în timp ce pentru alții schimbările vor apărea în plan sentimental.
Astrologii spun că Scorpionii vor avea curajul să închidă capitole care nu le mai aduc satisfacție și să profite de oportunitățile care le ies în cale. Intuiția, una dintre cele mai puternice calități ale acestor nativi, îi poate ajuta să ia decizii inspirate.
O perioadă favorabilă pentru noi începuturi
Chiar dacă Taurul și Scorpionul sunt considerați favoriții intervalului 15-25 iulie, influențele astrale pot aduce schimbări benefice și pentru celelalte zodii, în funcție de harta natală a fiecăruia.
Astrologii recomandă ca această perioadă să fie folosită pentru clarificarea obiectivelor, finalizarea proiectelor începute în trecut și deschiderea către noi oportunități. Indiferent de zodie, mijlocul lunii iulie poate fi un moment potrivit pentru reorganizarea priorităților, asumarea unor decizii importante și privirea cu mai mult optimism spre perioada următoare.