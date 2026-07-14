Două zodii lasă în urmă ghinionul între 15 și 25 iulie. Astrologii anunță o perioadă cu schimbări importante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 07:31

Intervalul 15-25 iulie aduce un context astral favorabil, iar pentru două zodii se anunță începutul unei etape mai stabile și mai prospere. Astrologii susțin că acești nativi pot depăși blocajele din ultimele luni și pot profita de oportunități neașteptate în plan profesional, financiar și personal.

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