Horoscopul zilei de marți, 14 iulie 2026. Luna Nouă deschide noi drumuri, iar Mercur retrograd schimbă regulile jocului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 15:03

Ziua de marți vine la pachet cu o Lună Nouă puternică, ce aduce energie de resetare și oportunitatea unui nou început pentru toate zodiile. Cu toate acestea, influența lui Mercur retrograd îndeamnă la prudență, reflecție și reevaluarea deciziilor înainte de a face pași importanți înainte.

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