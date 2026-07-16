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Cauza morții lui Sam Neill, dezvăluită la trei zile după deces. Actorul învinsese recent cancerul de sânge

Sam Neill alături de Laura Dern/ Profimedia

Sam Neill alături de Laura Dern/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 07:55

La trei zile după moartea lui Sam Neill, managerul actorului a făcut publică cauza decesului, pentru a pune capăt speculațiilor apărute în presă. Starul din „Jurassic Park” a murit din cauza unei pneumonii, la doar câteva luni după ce anunțase că învinsese cancerul de sânge cu ajutorul unei terapii inovatoare.

Sam Neill, actorul devenit celebru pentru rolurile din seria „Jurassic Park”, a murit luni, la vârsta de 78 de ani, într-un spital din Sydney. La trei zile după deces, managerul său, Philip Grenz, a confirmat că actorul a fost răpus de o pneumonie, după o scurtă luptă cu boala.

Grenz a explicat că a decis să facă publică informația după ce a discutat cu familia actorului, invocând apariția unor informații eronate în spațiul public.

Cu doar trei luni înainte de moarte, Sam Neill dezvăluise că nu mai avea urme de cancer în organism, după ce participase la un studiu clinic privind terapia CAR-T. Actorul fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă rară de limfom non-Hodgkin.

Potrivit managerului său, după ani de chimioterapie, terapia CAR-T i-a adus remisia bolii. În ultimul an, Neill a continuat să filmeze patru producții și să administreze crama sa din Noua Zeelandă, Two Paddocks.

Înmormântarea va avea loc în cadru privat, la ferma actorului din Noua Zeelandă, conform dorinței familiei.

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