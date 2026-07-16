Cauza morții lui Sam Neill, dezvăluită la trei zile după deces. Actorul învinsese recent cancerul de sânge

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 07:55

La trei zile după moartea lui Sam Neill, managerul actorului a făcut publică cauza decesului, pentru a pune capăt speculațiilor apărute în presă. Starul din „Jurassic Park” a murit din cauza unei pneumonii, la doar câteva luni după ce anunțase că învinsese cancerul de sânge cu ajutorul unei terapii inovatoare.

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