Amandina cucerește lumea. Desertul românesc, inclus într-un top internațional

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:47

Amandina, unul dintre cele mai iubite deserturi din România, a fost inclusă de platforma internațională Taste Atlas într-un clasament al celor mai emblematice prăjituri din lume. Desertul românesc apare alături de specialități celebre din Italia, Franța, Suedia, Germania și Marea Britanie.

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