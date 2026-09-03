UNIFARM confirmă redresarea financiară a companiei și intră în Top 10 cele mai profitabile companii din România în 2025

Compania Națională UNIFARM S.A., aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 1 miliard de lei, potrivit clasamentului celor mai profitabile companii din România, publicat de Economedia pe baza datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Rezultatul plasează UNIFARM pe locul 10 la nivel național, după ce compania raportase, în 2024, o pierdere de 354,2 milioane de lei.
În paralel cu îmbunătățirea rezultatului financiar, compania a înregistrat și o creștere semnificativă a activității comerciale. Cifra de afaceri a ajuns în 2025 la 274,4 milioane de lei, față de 188,1 milioane de lei în 2024 și 174,6 milioane de lei în 2023. În 2022, cifra de afaceri a companiei era de 88,3 milioane de lei.
De la pierderi la redresare financiară
Evoluția din ultimii ani indică o schimbare importantă în situația financiară a C.N. UNIFARM S.A. Creșterea cifrei de afaceri a fost însoțită de un amplu proces de restructurare, reorganizare și stabilizare financiară, derulat pentru redresarea companiei și relansarea activității comerciale.
Potrivit informațiilor comunicate de companie, la sfârșitul lunii octombrie 2025, cifra de afaceri ajunsese deja la 221,5 milioane de lei, ceea ce indica menținerea trendului de creștere a activității comerciale.
Un alt moment relevant în procesul de redresare l-a constituit eliminarea obligațiilor restante față de bugetul de stat. În 2025, UNIFARM a anunțat că certificatul de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirma inexistența datoriilor la bugetul de stat.
Profitul din 2025, în contextul restructurării obligațiilor istorice
Rezultatul raportat pentru anul 2025 trebuie analizat și în contextul procesului de restructurare a obligațiilor istorice ale companiei. Astfel, nivelul profitului net nu reflectă exclusiv evoluția activității comerciale, ci și efectele măsurilor de restructurare financiară.
În același timp, creșterea cifrei de afaceri oferă un indicator distinct privind evoluția operațională a companiei, aceasta ajungând de la 88,3 milioane de lei în 2022 la 274,4 milioane de lei în 2025.
„Rezultatele anului 2025 confirmă că UNIFARM a intrat într-o etapă nouă, caracterizată prin stabilitate financiară, responsabilitate și capacitatea de a-și îndeplini misiunea strategică în sistemul public de sănătate. Este important să privim acest rezultat în mod corect: profitul net raportat în 2025 a fost influențat de procesul de restructurare a obligațiilor istorice, în timp ce creșterea activității comerciale reflectă redresarea operațională a companiei. Obiectivul nostru este ca această stabilitate să fie transformată în capacitate suplimentară de intervenție și într-un serviciu mai eficient pentru sistemul sanitar și pentru pacienții din România”, a declarat Adrian Marius Dobre, director general al C.N. UNIFARM S.A.
Rol strategic în securitatea sanitară
C.N. UNIFARM S.A. are ca principal obiect de activitate comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice și îndeplinește un rol strategic în asigurarea accesului la medicamente și produse medicale necesare sistemului sanitar.
În acest context, consolidarea situației financiare poate crea premise pentru dezvoltarea capacității companiei de a răspunde rapid în situații de criză, pentru menținerea disponibilității produselor esențiale și pentru susținerea continuității actului medical.
Poziționarea în Top 10 al companiilor cu cele mai mari profituri nete declarate în România reprezintă, astfel, un reper important pentru companie, mai ales în raport cu pierderea semnificativă înregistrată în 2024.
UNIFARM își propune consolidarea activității
C.N. UNIFARM S.A. consideră rezultatele din 2025 un punct de referință în procesul de reconstrucție financiară și instituțională început în ultimii ani.
Compania urmărește să valorifice această etapă prin consolidarea activității comerciale, dezvoltarea capacității logistice, creșterea eficienței operaționale și întărirea rolului strategic pe care îl are în sistemul public de sănătate.
Pentru UNIFARM, redresarea financiară reprezintă nu doar un rezultat contabil, ci și o premisă pentru consolidarea capacității sale de intervenție și pentru îndeplinirea misiunii de a contribui la securitatea sanitară a României și la continuitatea accesului la medicamente și produse medicale esențiale.