UNIFARM confirmă redresarea financiară a companiei și intră în Top 10 cele mai profitabile companii din România în 2025

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 12:46

Compania Națională UNIFARM S.A., aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 1 miliard de lei, potrivit clasamentului celor mai profitabile companii din România, publicat de Economedia pe baza datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Rezultatul plasează UNIFARM pe locul 10 la nivel național, după ce compania raportase, în 2024, o pierdere de 354,2 milioane de lei.

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