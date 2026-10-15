Campanie inedită la Viena: stăpânii câinilor sunt îndemnați să spele cu apă copacii pe care urinează animalele

Proprietarii de câini din Viena sunt încurajați să aibă la ei o sticlă cu apă atunci când ies la plimbare cu animalele de companie. O campanie lansată în cartierul Neubau le recomandă să clătească trunchiurile copacilor pe care urinează câinii, pentru a limita deteriorarea scoarței și efectele asupra spațiilor verzi urbane.
Inițiativa, denumită „Schönes Gassi”, adică „Plimbare plăcută cu câinele”, vizează protejarea vegetației dintr-o zonă dens populată a capitalei Austriei, cunoscută pentru cafenelele și galeriile sale. Organizatorii atrag atenția că urina animalelor poate afecta copacii plantați în mediul urban, inclusiv exemplarele introduse în ultimii ani pentru a contribui la combaterea efectelor schimbărilor climatice.
„Sticla însoțește punga”, mesajul campaniei din Viena
Campania se desfășoară în cartierul Neubau, unde trăiesc aproximativ 600 de câini. În zonă se află și circa 250 de copaci plantați în ultimul deceniu, considerați importanți pentru îmbunătățirea mediului urban.
Sub sloganul „Das Flascherl zum Sackerl”, care poate fi tradus prin „Sticla însoțește punga”, inițiativa le propune proprietarilor să adopte două obiceiuri în timpul plimbărilor: să strângă excrementele animalelor și să dilueze cu apă urina lăsată pe trunchiurile copacilor.
Organizatorii pun la dispoziția locuitorilor sticle de apă de 270 de mililitri, care pot fi ridicate gratuit de la primărie.
Cum poate afecta urina câinilor copacii din oraș
Potrivit grupului comunitar Grätzllabor, implicat în organizarea campaniei alături de cetățeni preocupați de protejarea mediului, urina câinilor poate deteriora scoarța copacilor și poate contribui la slăbirea stratului protector al acestora.
Reprezentanții grupului explică faptul că marcarea teritoriului este un comportament firesc pentru câini, însă repetarea acestuia în aceleași locuri poate avea efecte negative asupra vegetației urbane.
„Deși marcarea teritoriului este o formă de comunicare pentru câini, aceasta provoacă stres copacilor urbani”, au transmis reprezentanții Grätzllabor, avertizând că deteriorarea poate favoriza putrezirea și, în cazurile grave, poate afecta stabilitatea arborilor.
În plus, degradarea scoarței ar putea facilita pătrunderea unor agenți patogeni și a unor ciuperci care afectează lemnul.
De ce este recomandată clătirea cu apă
Urina proaspătă de câine se dizolvă ușor în apă, iar diluarea poate reduce concentrația de amoniac și a altor substanțe care ajung pe scoarță sau în sol. Clătirea poate contribui, totodată, la diminuarea mirosurilor neplăcute.
Inițiatorii subliniază însă că măsura nu reprezintă o încurajare pentru animale să urineze pe copaci sau în spațiile verzi. Scopul este reducerea efectelor negative atunci când astfel de situații se produc.
Pe lângă folosirea sticlei cu apă, proprietarii sunt îndemnați să aibă întotdeauna pungi la ei și să păstreze curate zonele în care își plimbă animalele.
Măsuri similare, adoptate și în alte țări
Problema protejării copacilor de urina câinilor nu este specifică doar Vienei. Inițiative similare au fost introduse în Japonia, Italia, Elveția și Spania.
Și în Berlin au fost luate în calcul măsuri pentru limitarea efectelor asupra vegetației. În anumite zone, autoritățile au renunțat la plantarea unor salcâmi negri, considerați deosebit de sensibili la urina câinilor.
De asemenea, în primăvară, cartierul berlinez Charlottenburg-Wilmersdorf a început să instaleze așa-numite „pietre pentru urinat”, menite să ofere câinilor o alternativă la trunchiurile copacilor.
Campania ar putea ajunge și în alte cartiere
Programul lansat în Neubau are caracter voluntar, însă organizatorii iau în calcul extinderea sa și în alte cartiere ale Vienei.
Inițiativa urmărește să găsească un echilibru între nevoile proprietarilor de animale și protejarea spațiilor verzi, într-un oraș în care copacii au un rol important în adaptarea la temperaturile ridicate și la schimbările climatice.
Mesajul campaniei este simplu: o sticlă mică de apă poate deveni un accesoriu util la plimbare, alături de pungile pentru curățenie, contribuind la menținerea unui mediu urban mai îngrijit.