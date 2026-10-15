Campanie inedită la Viena: stăpânii câinilor sunt îndemnați să spele cu apă copacii pe care urinează animalele

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 22:43

Proprietarii de câini din Viena sunt încurajați să aibă la ei o sticlă cu apă atunci când ies la plimbare cu animalele de companie. O campanie lansată în cartierul Neubau le recomandă să clătească trunchiurile copacilor pe care urinează câinii, pentru a limita deteriorarea scoarței și efectele asupra spațiilor verzi urbane.

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