Poza care a luat trofeul: emoția transmisă de un elefant care își poartă puiul mort. Imaginile care au impresionat juriul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 18:23

O fotografie tulburătoare, care surprinde o femelă de elefant purtându-și puiul mort, a câștigat marele premiu al competiției Wildlife Photographer of the Year 2026. Imaginea, realizată în Namibia de fotograful italian Federico Veronesi, a impresionat juriul prin încărcătura emoțională și mesajul său despre comportamentul animalelor. Alte fotografii remarcabile au fost premiate în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute competiții internaționale dedicate fotografiei de natură.

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