Poza care a luat trofeul: emoția transmisă de un elefant care își poartă puiul mort. Imaginile care au impresionat juriul

O fotografie tulburătoare, care surprinde o femelă de elefant purtându-și puiul mort, a câștigat marele premiu al competiției Wildlife Photographer of the Year 2026. Imaginea, realizată în Namibia de fotograful italian Federico Veronesi, a impresionat juriul prin încărcătura emoțională și mesajul său despre comportamentul animalelor. Alte fotografii remarcabile au fost premiate în cadrul uneia dintre cele mai cunoscute competiții internaționale dedicate fotografiei de natură.
Fotografia unui elefant îndurerat, desemnată câștigătoarea Wildlife Photographer of the Year 2026
Imaginea câștigătoare poartă titlul „The Aftermath” („Urmările”) și surprinde un moment dramatic din viața unei familii de elefanți. Fotograful Federico Veronesi a reușit să surprindă femela în timp ce își transportă puiul fără viață, într-o scenă care ridică întrebări despre felul în care animalele percep pierderea și reacționează la moarte.
Potrivit comunicatului publicat de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, instituția care organizează competiția, fotografia s-a remarcat atât prin forța sa vizuală, cât și prin semnificațiile pe care le transmite.
Kathy Moran, președinta juriului, a explicat că imaginea are un impact puternic asupra privitorului și poate fi interpretată din mai multe perspective. Din punct de vedere emoțional, fotografia transmite o tristețe profundă, iar din perspectivă științifică, invită la reflecție asupra capacităților cognitive ale animalelor.
Prin această imagine, fotograful italian a adus în prim-plan o latură mai puțin surprinsă a vieții sălbatice, în care comportamentul animalelor poate dezvălui complexitatea relațiilor dintre membrii aceleiași specii.
Un gândac de bălegar, vedeta categoriei dedicate tinerilor fotografi
Un alt câștigător al ediției din 2026 este Oscar Whitfield, desemnat tânărul fotograf al anului în domeniul fotografiei de natură sălbatică. Acesta a impresionat juriul cu o imagine intitulată „Labour of Love” („Muncă din dragoste”), în care apare un gândac de bălegar împingându-și prețiosul trofeu.
Pentru a obține cadrul dorit, fotograful s-a întins pe pământ și a așteptat ca insecta să treacă prin fața obiectivului. Deși subiectul este unul de dimensiuni reduse și se află într-o mișcare continuă, rezultatul a fost apreciat pentru compoziție și pentru povestea pe care o transmite.
Jasper Doest, membru al juriului, a lăudat dificultatea tehnică a fotografiei și modul în care fiecare element contribuie la construirea imaginii. Potrivit acestuia, cadrul evidențiază discret importanța unor procese naturale pe care oamenii le ignoră adesea sau le consideră lipsite de relevanță.
Fotografia demonstrează că și cele mai mici vietăți au un rol esențial în ecosistem, iar surprinderea lor poate scoate la iveală detalii fascinante despre lumea naturală.
Fotografiile premiate vor fi expuse la Londra
Imaginile câștigătoare ale competiției Wildlife Photographer of the Year 2026 vor putea fi admirate într-o expoziție organizată la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Deschiderea este programată pentru 16 octombrie, iar biletele pot fi achiziționate prin intermediul site-ului oficial al instituției.
După prezentarea din capitala britanică, expoziția urmează să ajungă și în alte locuri din lume, oferind publicului internațional ocazia de a descoperi fotografiile premiate.
Competiția din acest an a înregistrat un număr record de participări: 65.403 de fotografii înscrise din 121 de țări și teritorii. Cifrele confirmă interesul fotografilor din întreaga lume pentru surprinderea biodiversității și a relației dintre animale și mediul în care trăiesc.
Doug Gurr, directorul Muzeului de Istorie Naturală din Londra, a subliniat că fotografiile premiate îi ajută pe oameni să privească natura dintr-o perspectivă diferită și să înțeleagă mai bine legăturile dintre speciile care împart aceeași planetă.