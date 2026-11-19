Publicat 19 nov. 2026, 21:06 Actualizat 19 nov. 2026, 21:08

Unul dintre cele mai impresionante spectacole ale naturii a început pe Insula Crăciunului, unde aproximativ 100 de milioane de crabi roșii au pornit într-o călătorie extraordinară către ocean. Crustaceele traversează pădurile, drumurile și zonele locuite pentru a ajunge la coastă, unde are loc reproducerea. Anul acesta, fenomenul poate fi urmărit în premieră și de la distanță, prin intermediul unor camere care transmit imagini în direct pe internet.

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