Unul dintre cele mai impresionante spectacole ale naturii a început pe Insula Crăciunului, unde aproximativ 100 de milioane de crabi roșii au pornit într-o călătorie extraordinară către ocean. Crustaceele traversează pădurile, drumurile și zonele locuite pentru a ajunge la coastă, unde are loc reproducerea. Anul acesta, fenomenul poate fi urmărit în premieră și de la distanță, prin intermediul unor camere care transmit imagini în direct pe internet.
Potrivit informațiilor prezentate de ABC News, migrația are loc anual pe acest teritoriu australian din Oceanul Indian, situat la aproximativ 2.600 de kilometri nord-vest de orașul Perth. Odată cu primele precipitații din sezonul umed, crabii părăsesc zonele împădurite din interiorul insulei și se îndreaptă spre ocean.
Un adevărat „râu roșu” traversează pădurile și localitățile
Deplasarea în masă a crustaceelor transformă peisajul insulei într-un tablou spectaculos. Sute de milioane de crabi pot acoperi porțiuni întregi de teren, iar drumurile devin adevărate trasee de migrație.
Pentru localnici, însă, fenomenul înseamnă și câteva săptămâni în care activitățile obișnuite trebuie adaptate. Șoferii sunt nevoiți să circule cu mare atenție, să reducă viteza și să evite, pe cât posibil, strivirea animalelor.
Grace Orr-Young, o farmacistă care locuiește pe insulă, a povestit că deplasările cu mașina pot deveni o adevărată provocare. Uneori, oamenii apelează la ajutorul unor prieteni care folosesc greble pentru a îndepărta crabii din calea autoturismelor.
Femeia a explicat că preferă să își limiteze drumurile în această perioadă și să aleagă trasee mai puțin aglomerate de crustacee. Atunci când trebuie să circule pe anumite porțiuni, își ia uneori un însoțitor care o ajută să elibereze drumul.
Migrația spectaculoasă poate fi urmărită pentru prima dată LIVE
În acest an, cei care visează să vadă impresionanta migrație a crabilor roșii au la dispoziție o modalitate inedită de a urmări fenomenul. Parks Australia a instalat camere de transmisie în direct, astfel încât imaginile de pe Insula Crăciunului să poată fi urmărite de oameni din întreaga lume.
Reprezentanții instituției au anunțat o transmisiune LIVE programată pentru 19 noiembrie, în jurul orei 12:30 AEDT, respectiv 08:30 CXT, ora locală indicată în anunț. Camerele oferă o perspectivă asupra deplasării crabilor într-o zonă spectaculoasă a insulei.
Inițiativa le permite iubitorilor de natură să observe unul dintre cele mai cunoscute fenomene de migrație animală fără să fie nevoiți să călătorească până în îndepărtatul teritoriu australian.
Cum reușesc crabii să sincronizeze călătoria cu mareele
Dincolo de imaginile impresionante, migrația ridică numeroase întrebări pentru oamenii de știință. Mark Bennett, coordonator în cadrul Parcului Național Insula Christmas, a explicat că acești crabi par să își sincronizeze deplasarea și reproducerea cu o precizie remarcabilă.
Potrivit cercetătorului, momentul depunerii ouălor este legat de fazele Lunii și de condițiile mareelor. Femelele eliberează ouăle în ultima parte a fazei de descreștere a Lunii, atunci când apa este înaltă și începe să se retragă, înainte de răsăritul soarelui.
Migrația poate provoca dificultăți importante pentru comunitatea locală, motiv pentru care autoritățile au dezvoltat soluții pentru protejarea animalelor. Unele drumuri sunt închise temporar, iar construcția unui pod special destinat crabilor ajută crustaceele să traverseze anumite zone în condiții mai sigure.
Cercetătorii încearcă să descopere cum găsesc crabii drumul spre ocean
Spectacolul natural a atras și atenția unor specialiști de la Universitatea Lund din Suedia. Profesorii Marie Dacke și Eric Warrant au ajuns pe Insula Crăciunului pentru a studia comportamentul crustaceelor și mecanismele care le permit să urmeze același traseu în fiecare an.
Cercetătoarea Marie Dacke a descris experiența drept una dintre cele mai impresionante manifestări ale comportamentului animal pe care le-a observat. Imaginea miilor de exemplare care se deplasează simultan prin vegetație i-a amintit de un râu roșu care curge prin pădure.
Una dintre marile necunoscute rămâne modul în care crabii se orientează. Oamenii de știință iau în calcul mai multe posibilități: folosirea poziției Soarelui, a câmpului magnetic terestru sau a luminii polarizate.
Există și ipoteza că exemplarele tinere ar putea învăța traseul urmărindu-le pe cele mature. Deocamdată, însă, cercetătorii nu au un răspuns definitiv și încearcă să afle dacă informațiile despre această călătorie sunt transmise de la o generație la alta.
Migrația crabilor roșii rămâne unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale de pe planetă. În fiecare an, milioane de viețuitoare transformă Insula Crăciunului într-un peisaj neobișnuit, iar transmisiunile LIVE oferă acum întregii lumi șansa de a urmări acest spectacol în timp real.