Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 19:17

Un obicei vechi de sute de ani, păstrat în mai multe comunități din sudul Moraviei, Cehia, a declanșat un val de indignare. Tradiția presupune folosirea unor rațe vii în timpul festivităților locale, iar imaginile și detaliile despre modul în care sunt tratate păsările au provocat reacții puternice din partea medicilor veterinari și a organizațiilor pentru protecția animalelor. În timp ce unele sate au decis să renunțe la utilizarea animalelor și să le înlocuiască cu replici din paie, alte comunități refuză să abandoneze ritualul, pe care îl consideră parte importantă a identității lor culturale.

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