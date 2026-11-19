Un obicei vechi de sute de ani, păstrat în mai multe comunități din sudul Moraviei, Cehia, a declanșat un val de indignare. Tradiția presupune folosirea unor rațe vii în timpul festivităților locale, iar imaginile și detaliile despre modul în care sunt tratate păsările au provocat reacții puternice din partea medicilor veterinari și a organizațiilor pentru protecția animalelor. În timp ce unele sate au decis să renunțe la utilizarea animalelor și să le înlocuiască cu replici din paie, alte comunități refuză să abandoneze ritualul, pe care îl consideră parte importantă a identității lor culturale.
Obiceiul, cunoscut sub denumirile de „kradení kačera” sau „mlácení kačera”, este întâlnit în cadrul sărbătorilor tradiționale ale recoltei, numite „hody”, organizate în localitățile din apropierea orașului Kyjov.
Ce presupune tradiția controversată în care sunt folosite rațe vii
Practica este considerată de localnici o moștenire transmisă din generație în generație, însă felul în care sunt implicate păsările a devenit subiectul unei controverse tot mai mari.
În timpul ritualului, un rățoi viu este legat și, în unele cazuri, fixat pe un coș decorat. Pasărea este ținută în această poziție timp de mai multe ore, după care este transportată prin sat în cadrul unei procesiuni.
Potrivit unei investigații realizate de Radio Cehia, au existat situații în care participanții le-au oferit păsărilor inclusiv băuturi alcoolice, precum vin sau șliboviță, un rachiu tradițional obținut din prune.
Ulterior, în timpul petrecerilor, pasărea imobilizată este purtată de participanți, care dansează cu ea, o transmit de la unul la altul sau trag de aceasta în cadrul unor momente specifice ritualului.
Tocmai aceste practici au determinat organizațiile pentru protecția animalelor să solicite schimbarea tradiției, argumentând că divertismentul nu ar trebui să presupună suferința unor animale.
Veterinarii avertizează asupra suferinței provocate păsărilor
Autoritățile veterinare din regiune au atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuse rațele în timpul acestor manifestări.
Specialiștii susțin că ținerea păsărilor în poziții incomode pentru perioade îndelungate, zgomotul puternic, muzica și manipularea repetată pot provoca stres sever și suferință atât fizică, cât și psihică.
De asemenea, medicii veterinari au avertizat că astfel de comportamente pot intra sub incidența legislației cehe privind protecția animalelor, care sancționează actele de cruzime.
În paralel, activiștii au lansat campania „Hody bez kačera”, tradusă prin „Sărbători fără rățoi”. Inițiativa urmărește să convingă organizatorii evenimentelor să păstreze atmosfera și elementele culturale ale festivalurilor, dar să renunțe la folosirea păsărilor vii.
Pe platforma campaniei a fost publicată inclusiv o hartă interactivă, prin care pot fi urmărite localitățile care continuă să utilizeze animale vii și cele care au ales variante alternative.
Mai multe sate au înlocuit rațele vii cu replici din paie
Presiunea publică a determinat deja unele comunități să modifice modul în care organizează festivitățile.
În Kyjov, organizatorii au găsit o variantă de compromis: un rățoi viu va putea fi prezent în continuare la procesiune, însă pentru momentul propriu-zis al ritualului va fi utilizată o replică realizată din paie și fân.
Alte localități au decis să renunțe complet la folosirea păsărilor vii în cadrul acestei tradiții.
Printre acestea se numără Žeravice, Žádovice și Kostelec, unde rațele au fost înlocuite cu reproduceri din paie sau jucării de pluș. Măsuri asemănătoare au fost adoptate și în Těmice și Sobůlky.
Schimbările nu au fost însă primite cu entuziasm de toți locuitorii. În Sobůlky, de exemplu, unii săteni ar fi luat în calcul inclusiv organizarea unei petiții prin care să conteste modificarea obiceiului.
Unde se mai păstrează ritualul cu rațe vii
În ciuda criticilor, există comunități care nu intenționează să renunțe la această practică.
În localități precum Bukovany și Vracov, rațele vii continuă să fie folosite în cadrul festivităților tradiționale.
Disputa din sudul Moraviei a deschis o dezbatere mai amplă despre limitele tradițiilor populare și despre responsabilitatea comunităților față de animale.
Pe de o parte, susținătorii obiceiului consideră că acesta face parte din patrimoniul cultural local și că renunțarea la el ar însemna pierderea unei tradiții vechi de generații. De cealaltă parte, activiștii și specialiștii în protecția animalelor cer adaptarea ritualurilor la standardele actuale de bunăstare.
Astfel, comunitățile din Cehia se confruntă cu o dilemă: cum pot păstra tradițiile moștenite de la strămoși fără ca animalele să fie supuse unor experiențe traumatizante?