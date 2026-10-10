Ai pisică în casă? Parazitul intestinal care se transmite foarte ușor și la om. Ce simptome trebuie să urmărești

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 oct. 2026, 13:56

Pisicile de companie pot fi purtătoare ale unui parazit intestinal care provoacă probleme digestive și care, în anumite condiții, se poate transmite și la oameni. Este vorba despre Giardia, parazitul care provoacă giardioza. Un studiu publicat în revista științifică PLOS One arată că aproximativ una din 15 pisici analizate ar putea fi infectată, iar o parte dintre felinele pozitive ar putea purta tulpini cu potențial de transmitere la oameni. Deși prezența unei pisici în locuință nu înseamnă automat un risc de infectare, specialiștii recomandă, totuși, respectarea unor reguli de bază de igienă, atenție la simptomele animalului și consultarea medicului veterinar atunci când apar probleme digestive persistente.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pisicaparazit intestinalgiardia