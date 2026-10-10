Ai pisică în casă? Parazitul intestinal care se transmite foarte ușor și la om. Ce simptome trebuie să urmărești

Pisicile de companie pot fi purtătoare ale unui parazit intestinal care provoacă probleme digestive și care, în anumite condiții, se poate transmite și la oameni. Este vorba despre Giardia, parazitul care provoacă giardioza. Un studiu publicat în revista științifică PLOS One arată că aproximativ una din 15 pisici analizate ar putea fi infectată, iar o parte dintre felinele pozitive ar putea purta tulpini cu potențial de transmitere la oameni. Deși prezența unei pisici în locuință nu înseamnă automat un risc de infectare, specialiștii recomandă, totuși, respectarea unor reguli de bază de igienă, atenție la simptomele animalului și consultarea medicului veterinar atunci când apar probleme digestive persistente.
Giardioza, infecția intestinală care poate afecta pisicile și oamenii
Giardioza este o infecție provocată de parazitul microscopic Giardia, care trăiește în intestinul gazdei infectate. Boala, cunoscută și sub denumirea de „febra castorului” (beaver fever), poate afecta atât oamenii, cât și animalele domestice sau sălbatice.
Potrivit unui articol publicat de revista americană People, o cercetare recentă a estimat că aproximativ una din 15 pisici domestice ar putea avea această infecție. Dintre felinele infectate, aproximativ una din cinci ar putea purta tulpini cu potențial de transmitere la oameni.
Studiul publicat în PLOS One a analizat probe de fecale provenite de la pisici domestice din America de Nord, colectate în perioada 8 martie 2022 – 31 august 2023. Cercetătorii au constatat că parazitul a fost detectat mai frecvent la pisicile cu vârsta sub un an. În schimb, probele recoltate în lunile de vară au prezentat cele mai scăzute rate de detectare. Rezultatele se referă la pisicile incluse în cercetare și nu indică automat cât de răspândită este infecția în România sau în toate populațiile de feline.
Cum se transmite parazitul de la pisică la om
Parazitul Giardia poate fi eliminat prin materiile fecale ale animalului infectat. O persoană se poate infecta dacă înghite accidental parazitul, de exemplu prin intermediul mâinilor contaminate, al apei sau al suprafețelor pe care au ajuns particule provenite din fecale.
În cazul pisicilor, expunerea poate apărea în timpul curățării litierei, al manipulării materiilor fecale sau al curățării suprafețelor contaminate, mai ales atunci când igiena mâinilor nu este corespunzătoare. Totuși, transmiterea de la pisică la om nu este inevitabilă. Riscul depinde inclusiv de tulpina parazitului și de condițiile de expunere. Faptul că o persoană locuiește cu o pisică nu înseamnă că va dezvolta giardioză.
Pisică/ Profimedia
Potrivit informațiilor publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), Giardia se găsește în numeroase regiuni ale lumii, iar infectarea se produce prin ingestia parazitului din surse contaminate.
Ce simptome poate provoca giardioza la oameni
La oameni, infecția poate provoca simptome digestive, însă unele persoane pot avea manifestări ușoare sau pot fi asimptomatice.
Printre simptomele posibile se numără:
diareea;
crampele abdominale;
balonarea;
greața;
oboseala.
Apariția acestor manifestări nu confirmă automat o infecție cu Giardia. Dacă simptomele persistă, este recomandat un consult medical.
Semnele care pot indica prezența parazitului la pisică
Giardioza nu provoacă întotdeauna simptome vizibile. Unele pisici pot fi infectate fără să pară bolnave, motiv pentru care examinarea veterinară este importantă atunci când există suspiciuni.
Atunci când apar manifestări, acestea sunt în principal digestive. Proprietarii ar trebui să urmărească următoarele semne:
Diaree persistentă sau recurentă, uneori cu un miros neobișnuit de puternic;
Scaune moi sau cu aspect gras, care pot conține mucus;
Balonare și disconfort abdominal, observabile uneori prin schimbări de comportament;
Scădere în greutate, mai ales dacă problemele digestive persistă;
Scăderea apetitului, în special atunci când este însoțită de alte simptome;
Semne de deshidratare, care pot apărea în cazul diareei importante.
Aceste manifestări nu sunt specifice giardiozei. Diareea, scăderea apetitului și pierderea în greutate pot avea și alte cauze, inclusiv alte infecții, paraziți intestinali sau intoleranțe alimentare.
Atenție la pisicile sub un an!
Conform studiului menționat, cele mai ridicate rate de detectare a parazitului au fost înregistrate la pisicile cu vârsta sub un an. Rezultatul este relevant pentru proprietarii de pui de pisică, care ar trebui să urmărească eventualele schimbări ale scaunului și ale stării generale a animalului.
Dacă pisica are diaree persistentă, slăbește, refuză hrana sau pare apatică, este recomandat un consult veterinar. Medicul poate solicita analiza materiilor fecale și poate stabili dacă este necesar un tratament antiparazitar specific. Medicamentele nu trebuie administrate fără recomandarea medicului veterinar, deoarece tratamentul depinde de cauza simptomelor și de starea animalului.
Cum poți afla dacă pisica are Giardia
Aspectul scaunului nu este suficient pentru a confirma infecția. Diagnosticul se stabilește prin teste veterinare efectuate pe probe de fecale. În funcție de metoda de testare și de recomandarea medicului, poate fi necesară analizarea mai multor probe. Cercetătorii subliniază importanța screeningului fecal periodic pentru depistarea paraziților intestinali la pisicile domestice, în special atunci când există simptome sau factori de risc.
Giardioza este, de regulă, tratabilă. Stabilirea diagnosticului, administrarea tratamentului adecvat și respectarea măsurilor de igienă contribuie la reducerea riscurilor pentru animal și pentru membrii familiei.
Reducerea riscul de infectare
Pentru a limita riscul de expunere la Giardia, sunt recomandate câteva măsuri simple:
Spală-te bine pe mâini după curățarea litierei și după contactul cu materiile fecale.
Curăță și dezinfectează suprafețele contaminate.
Spală regulat litiera și bolurile pentru hrană și apă, respectând recomandările medicului veterinar.
Împiedică accesul copiilor mici la zonele contaminate.
Cere sfatul medicului veterinar dacă pisica prezintă simptome digestive persistente.
Dacă animalul este diagnosticat cu giardioză, medicul veterinar poate recomanda tratamentul potrivit, curățarea temeinică a mediului și, atunci când este necesar, repetarea analizelor pentru verificarea rezultatului.