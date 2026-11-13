O pisică a devenit vedetă pe internet după ce stăpâna i-a ales un nume complet neașteptat. „Pur și simplu, nu mă pot opri din râs”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 21:59

O poveste aparent banală despre alegerea numelui unui animal de companie a stârnit hohote de râs pe internet. O femeie a povestit pe Reddit ce nume neobișnuit a ales prietena sa pentru noua pisică, iar reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. În timp ce unii au considerat alegerea extrem de amuzantă, alții au spus că numele este chiar inspirat.

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