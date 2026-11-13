O pisică a devenit vedetă pe internet după ce stăpâna i-a ales un nume complet neașteptat. „Pur și simplu, nu mă pot opri din râs”

O poveste aparent banală despre alegerea numelui unui animal de companie a stârnit hohote de râs pe internet. O femeie a povestit pe Reddit ce nume neobișnuit a ales prietena sa pentru noua pisică, iar reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. În timp ce unii au considerat alegerea extrem de amuzantă, alții au spus că numele este chiar inspirat.
Totul a pornit de la încercarea unei femei de a găsi o denumire potrivită pentru pisica pe care o adoptase recent. Prietena sa a încercat să o ajute cu mai multe sugestii, însă varianta finală a fost cu totul diferită de cele obișnuite.
Numele pisicii care a provocat hohote de râs
Povestea a fost publicată pe platforma Reddit, unde femeia a mărturisit că nu și-a putut stăpâni râsul după ce a aflat cum a fost botezată pisica.
Potrivit relatării, prietena ei își luase animalul de companie cu aproximativ o săptămână înainte și încă nu se hotărâse asupra unui nume. Printre propunerile primite se numărau Stormy, Leo și Bones. Prima variantă fusese sugerată inclusiv pentru că pisica avea blana gri, cu dungi negre.
În cele din urmă, după mai multe zile de căutări, proprietara a anunțat că a luat o decizie. Numele ales a fost însă „Shapompa”, o denumire care a luat-o complet prin surprindere pe prietena sa.
Aceasta a povestit că râde în continuare ori de câte ori se gândește la alegerea făcută, în timp ce stăpâna pisicii nu înțelege ce i se pare atât de amuzant.
Cum au reacționat internauții la numele neobișnuit
Postarea a atras numeroase comentarii, iar utilizatorii Reddit s-au împărțit între cei care au apreciat originalitatea numelui și cei care au venit cu propriile povești despre animalele lor de companie.
Un internaut a spus că denumirea este genială și a glumit că, dacă va mai adopta vreodată un animal, l-ar putea boteza „Shipoopi”.
Un alt utilizator a încercat să afle dacă numele are vreo semnificație. Căutările sale nu au oferit prea multe rezultate pentru „Shampompa”, însă a descoperit o asemănare cu numele unui cal de curse și cu titlul unei melodii.
Au existat și comentarii despre felul în care oamenii își aleg numele animalelor. Un participant la discuție a susținut că există două variante ideale: fie un nume obișnuit, precum Larry sau Steve, fie unul cât mai absurd și amuzant.
Acesta a dat și un exemplu din propria experiență, povestind că a avut o pisică alb-neagră, cu aspect specific rasei „tuxedo”, pe care a numit-o „Top Cat”.
Internauții au povestit și propriile experiențe amuzante
Discuția a scos la iveală și alte alegeri neobișnuite. Un utilizator a spus că preferă numele care au măcar aspectul unor prenume și că nu este încântat de ideea de a boteza animalele cu substantive precum „Gunoi” sau „Scobitoare”.
Altcineva a povestit o întâmplare din copilărie, când își dorea foarte mult o broască țestoasă. A citit cărți despre aceste animale și a căutat pe internet sugestii pentru nume, până când s-a oprit la o variantă care i se părea potrivită: „Fluffy”, care se traduce prin „Pufos”.
Abia mai târziu și-a dat seama de ironia alegerii, deoarece o broască țestoasă nu are blană și nici nu poate fi descrisă drept pufoasă. Ruda sa îi amintește și în prezent de această poveste, an de an.
Întâmplarea cu pisica botezată „Shapompa” a demonstrat încă o dată că numele animalelor de companie pot deveni o sursă neașteptată de distracție. Iar pentru unii dintre internauți, tocmai denumirile neobișnuite sunt cele care dau personalitate unui animal.