Imagini revoltătoare de pe plajă: doi ucraineni au călărit o țestoasă marină în timp ce depunea ouă

Imagini surprinse pe o plajă din Oman au stârnit un val de reacții în mediul online, după ce doi cetățeni ucraineni au fost filmați în timp ce interacționau într-un mod nepotrivit cu o țestoasă marină aflată în proces de depunere a ouălor.
Incidentul a avut loc în zona Ras al Hadd, una dintre regiunile cunoscute pentru prezența țestoaselor marine care ajung pe țărm pentru a-și depune ouăle. În această perioadă, animalele sunt vulnerabile și sunt protejate prin reguli stricte menite să reducă la minimum perturbarea lor, arată BTV Novinite.
Un influencer de fitness, filmat pe carapacea țestoasei
În imaginile apărute pe internet, Vadim Oleinik, un influencer ucrainean de fitness, este urcat pe carapacea țestoasei marine. La un alt moment, acesta apare ținând în mâini un pui de țestoasă.
Gesturile celor doi turiști au provocat reacții critice pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au condamnat comportamentul și au atras atenția asupra impactului pe care astfel de interacțiuni îl pot avea asupra animalelor sălbatice.
Cazul a fost criticat și de organizația italiană de protecție a naturii Biologicamente, care a condamnat modul în care a fost tratată țestoasa și a ridicat, de asemenea, întrebări cu privire la supravegherea turiștilor în zona protejată.
Autoritățile din Oman au intervenit
Autoritățile din Oman au transmis că acțiunile surprinse în imagini contravin regulilor privind protejarea faunei sălbatice și au precizat că au fost luate măsurile legale necesare.
În presa internațională au apărut informații potrivit cărora cei doi ar fi fost reținuți în urma incidentului. Până la acest moment, însă, această informație nu a fost confirmată oficial de autorități.
Ras al Hadd este cunoscută pentru țestoasele marine care ajung pe plajă pentru a depune ouă, iar protejarea acestora este importantă pentru conservarea populațiilor de țestoase marine din regiune.
Vadim Oleinik și-a cerut scuze
După apariția imaginilor și valul de critici, Vadim Oleinik a transmis scuze și a susținut că nu cunoștea regulile aplicabile în zonă.
Influencerul a afirmat că persoanele care îl însoțeau l-ar fi indus în eroare și că nu a urmărit să rănească țestoasa marină.
Specialiștii și organizațiile de protecție a naturii recomandă ca țestoasele care ajung pe plajă pentru a depune ouă să nu fie atinse, călărite sau deranjate în timpul procesului de cuibărire.