Imagini revoltătoare de pe plajă: doi ucraineni au călărit o țestoasă marină în timp ce depunea ouă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 09:18

Imagini surprinse pe o plajă din Oman au stârnit un val de reacții în mediul online, după ce doi cetățeni ucraineni au fost filmați în timp ce interacționau într-un mod nepotrivit cu o țestoasă marină aflată în proces de depunere a ouălor.

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