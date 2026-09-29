Reacția reprezentanților Zoo Sibiu după ce un iepure viu a fost dat hrană unui piton, în fața vizitatorilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 sept. 2026, 21:51

Un incident petrecut la Grădina Zoologică din Sibiu a provocat reacții după ce un iepure viu a fost introdus în terariul unui piton, chiar în timpul programului de vizitare. Momentul a fost surprins de un vizitator și a ajuns în atenția autorităților, care au început verificările pentru a stabili dacă au fost respectate regulile privind îngrijirea și hrănirea animalelor.

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