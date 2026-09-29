Reacția reprezentanților Zoo Sibiu după ce un iepure viu a fost dat hrană unui piton, în fața vizitatorilor

Un incident petrecut la Grădina Zoologică din Sibiu a provocat reacții după ce un iepure viu a fost introdus în terariul unui piton, chiar în timpul programului de vizitare. Momentul a fost surprins de un vizitator și a ajuns în atenția autorităților, care au început verificările pentru a stabili dacă au fost respectate regulile privind îngrijirea și hrănirea animalelor.
Reprezentanții Zoo Sibiu au recunoscut că, în anumite situații, reptilele pot fi hrănite cu pradă vie, însă susțin că procedura ar fi trebuit să se desfășoare în afara orelor în care grădina zoologică este deschisă publicului.
Iepurele a fost introdus în terariul pitonului
Imaginile realizate de un vizitator arată un iepure viu în spațiul în care se afla un piton cu o greutate de peste 40 de kilograme. Persoana care a surprins scena le-ar fi cerut îngrijitorilor să intervină.
Conducerea Grădinii Zoologice din Sibiu consideră că situația a fost rezultatul unei erori de procedură. Potrivit reprezentanților instituției, în timpul hrănirii șerpilor, zona respectivă ar trebui închisă pentru vizitatori.
De ce este folosită prada vie pentru piton
Reprezentanții grădinii zoologice susțin că pitonul respectiv acceptă în principal hrană cu sânge cald și că, în anumite situații, poate refuza animalele deja moarte, conform știrileprotv.ro.
Explicația oferită de Zoo Sibiu este că reptila reacționează la temperatura corporală și la mișcarea prăzii, elemente asociate comportamentului natural de vânătoare.
Potrivit reprezentanților instituției, hrănirea cu animale vii ar fi fost aleasă și în contextul dimensiunilor mari ale reptilei și ale terariului.
Totuși, practica este contestată de specialiștii în protecția animalelor, care susțin că, atunci când este posibil, reptilelor carnivore ar trebui să li se ofere pradă deja ucisă.
Specialiștii spun că hrana congelată ar trebui preferată
Incidentul a ajuns și în atenția autorităților. Garda Națională de Mediu s-a autosesizat și verifică circumstanțele în care iepurele a fost introdus în terariul pitonului.
La control participă, potrivit informațiilor prezentate în urma incidentului, și reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, precum și ai structurilor de Poliție pentru Protecția Animalelor.
Comisarul general al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan, a precizat că folosirea prăzii vii este permisă doar în situații excepționale și în cadrul unei alimentații stabilite de medicul veterinar.
Autoritățile urmează să stabilească dacă procedurile aplicate la Zoo Sibiu au fost respectate și dacă există motive pentru aplicarea unor sancțiuni.
Zoo Sibiu riscă amendă dacă nu a respectat autorizația de mediu
În cazul în care verificările vor demonstra că au fost încălcate condițiile prevăzute în autorizația de mediu, sancțiunile pot ajunge până la 100.000 de lei, potrivit informațiilor prezentate de autorități.
Deocamdată, controlul este în desfășurare, iar eventuala răspundere a celor implicați urmează să fie stabilită după finalizarea verificărilor.
Reacții din partea organizațiilor pentru protecția animalelor
Cazul a stârnit reacții și în rândul organizațiilor pentru protecția animalelor. O federație de profil a anunțat că a sesizat Poliția și intenționează să organizeze o manifestație în București.
Reprezentanții organizației susțin că grădinile zoologice ar trebui să evite, pe cât posibil, deținerea unor animale care necesită hrană vie, tocmai pentru a preveni astfel de situații.
În cazul de față, potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții Zoo Sibiu, iepurele a supraviețuit incidentului.