Țara care caută persoane pentru îngrijirea a 80 de câini Husky. Oferă cazare și salariu într-o zonă spectaculoasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 19:58

O oportunitate inedită îi așteaptă pe iubitorii de animale în Laponia, Finlanda, unde o familie caută persoane care să ajute la îngrijirea a aproximativ 80 de câini din rasa Siberian Husky. Activitatea se desfășoară într-o gospodărie izolată, în apropierea Cercului Polar, iar anunțul publicat pe platforma Workaway este marcat ca oportunitate remunerată. Cei interesați trebuie să verifice direct cu gazdele valoarea salariului și condițiile exacte de cazare.

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