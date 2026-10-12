Haită de șase lupi, surprinsă în gospodăriile oamenilor din Buzău. Un câine a fost ucis, iar localnicii cer ajutor

Spaimă într-un sat din județul Buzău, unde o haită de șase lupi a ajuns până în curțile oamenilor. Animalele sălbatice au intrat noaptea într-o gospodărie și au ucis câinele unei femei în vârstă. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor. Oamenii spun că lupii mai dădeau târcoale satului, însă acum au început să intre în gospodării, tot mai aproape de locuințe, conform Realitatea PLUS.
Totul s-a întâmplat în toiul nopții, în comuna Lopătari din județul Buzău. O haită formată din șase lupi a pătruns în curtea unei bătrâne, unde a atacat și a ucis câinele femeii. Momentul în care animalele sălbatice au intrat în gospodărie a fost înregistrat de o cameră de supraveghere. Proprietara a descoperit abia dimineața ce se întâmplase, când și-a găsit câinele mort.
Incidentul i-a speriat pe localnici, care spun că lupii obișnuiau să apară în apropierea satului, însă până acum nu pătrundeau în gospodării. Faptul că animalele au ajuns până în curțile oamenilor le-a accentuat temerile, mai ales că atacul s-a produs în timpul nopții. Locuitorii sunt îngrijorați că astfel de situații s-ar putea repeta și că lupii s-ar putea apropia și mai mult de case.
Nu este pentru prima dată când lupii atacă animalele din gospodăriile oamenilor. De această dată, însă, imaginile surprinse în comuna Lopătari arată cât de aproape au ajuns cele șase animale sălbatice de locuințele localnicilor.
Autoritățile din Lopătari au cerut ajutor pentru a ține lupii departe de case
După atac, autoritățile locale au cerut sprijin pentru găsirea unor soluții care să împiedice lupii să mai intre în gospodării. Reprezentanții comunei Lopătari au luat legătura cu asociația vânătorilor și cu gestionarul fondului cinegetic, pentru a stabili ce măsuri pot fi luate în această situație.
Până la găsirea unei soluții, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți, mai ales după lăsarea întunericului. Autoritățile le recomandă să evite deplasările pe timpul nopții, să își țină animalele adăpostite și să anunțe imediat dacă observă lupi în apropierea locuințelor.