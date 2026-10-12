Haită de șase lupi, surprinsă în gospodăriile oamenilor din Buzău. Un câine a fost ucis, iar localnicii cer ajutor

Publicat 12 oct. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Spaimă într-un sat din județul Buzău, unde o haită de șase lupi a ajuns până în curțile oamenilor. Animalele sălbatice au intrat noaptea într-o gospodărie și au ucis câinele unei femei în vârstă. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor. Oamenii spun că lupii mai dădeau târcoale satului, însă acum au început să intre în gospodării, tot mai aproape de locuințe, conform Realitatea PLUS.

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