Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 nov. 2026, 21:51

Are patru ani, o blană spectaculoasă și o garderobă la care multe femei doar visează. Samantha, o cățelușă din rasa ogar afgan, a ajuns în paginile celebrei reviste Vogue, după ce a pozat în ținute semnate de unele dintre cele mai cunoscute case de modă din lume. Chanel, Celine, Hermès, Valentino și Versace sunt doar câteva dintre brandurile ale căror creații au ajuns în garderoba neobișnuitului model.

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