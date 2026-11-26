Are patru ani, o blană spectaculoasă și o garderobă la care multe femei doar visează. Samantha, o cățelușă din rasa ogar afgan, a ajuns în paginile celebrei reviste Vogue, după ce a pozat în ținute semnate de unele dintre cele mai cunoscute case de modă din lume. Chanel, Celine, Hermès, Valentino și Versace sunt doar câteva dintre brandurile ale căror creații au ajuns în garderoba neobișnuitului model.
Patrupeda locuiește în Edinburgh, Scoția, și a devenit o adevărată vedetă pe rețelele sociale, unde este urmărită de peste 460.000 de persoane. Fotografiile sale în ținute elegante au atras atenția iubitorilor de animale, dar și a pasionaților de modă.
Cum a ajuns Samantha să poarte haine de damă
Povestea transformării Samanthei într-un model cu garderobă de designer a început dintr-un motiv cât se poate de simplu. Bethany Plevri, stăpâna cățelușei, în vârstă de 32 de ani, a observat că hainele concepute special pentru câini nu i se potriveau prea bine.
Silueta înaltă și suplă a ogarului afgan a făcut ca anumite articole vestimentare pentru femei să fie o alternativă mult mai potrivită. Astfel, Bethany a început să-i probeze propriile haine, iar unele dintre ele au devenit parte din garderoba patrupedei.
Mărimea S este, în general, cea care i se potrivește cel mai bine Samanthei. Totuși, ținutele au nevoie de ajustări înainte de a fi purtate. Unele piese sunt modificate în zona cozii, în timp ce altele sunt fixate cu ace de siguranță, astfel încât să stea corespunzător pe corpul cățelușei.
Ținute de designer de aproximativ 130.000 de dolari, pentru ședința foto din Vogue
Apariția în Vogue a reprezentat un moment important pentru Samantha. Pentru ședința foto, cățelușa a purtat haine și accesorii de lux a căror valoare totală a fost estimată la aproximativ 130.000 de dolari.
Printre numele prezente în garderoba sa se numără Chanel, Celine, Hermès, Valentino și Versace. Adaptarea unor creații destinate modelelor umane a presupus însă atenție la fiecare detaliu, pentru ca piesele vestimentare să se așeze cât mai bine.
Cu blana lungă, mersul elegant și ținutele atent alese, Samantha a demonstrat că poate atrage toate privirile chiar și într-o lume dominată de modele umane.
Cățelușa-model a apărut și într-o campanie Jimmy Choo
Apariția din Vogue nu este singura colaborare importantă din portofoliul patrupedei. Samantha a participat și la o campanie pentru brandul Jimmy Choo, consolidându-și statutul de vedetă în universul modei.
Cățelușa are o înălțime de aproximativ 110 centimetri atunci când stă în patru labe, iar dacă se ridică pe membrele din spate ajunge aproape la înălțimea stăpânei sale.
Bethany Plevri spune, în glumă, că patrupeda a ajuns să primească mai multe invitații la evenimente decât ea. Popularitatea de pe internet și aparițiile în campanii de modă au transformat-o pe Samantha într-un personaj aparte, care a reușit să atragă atenția industriei fashion.