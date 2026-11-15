Un bărbat ajunge în fața judecătorilor după ce i-a împușcat cocoșul vecinului. Pasărea îl deranja în fiecare dimineață

Un conflict între vecini, pornit de la zgomotul unui cocoș, a ajuns în instanță în Italia. Un bărbat este acuzat că ar fi împușcat pasărea unui vecin cu o pușcă cu aer comprimat, după ce nu ar mai fi suportat cântecul acesteia în primele ore ale dimineții.
Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ cinci ani, în localitatea Zero Branco, din provincia Treviso. Potrivit publicației La Stampa, procesul în care bărbatul este acuzat urmează să înceapă pe 27 ianuarie 2027.
Cocoșul vecinului ar fi fost împușcat din cauza zgomotului
Conform informațiilor din anchetă, acuzatul ar fi recurs la pușca cu aer comprimat pentru a opri zgomotul produs de cocoș, care cânta în fiecare dimineață. Pasărea aparținea unui localnic, iar presupusa faptă a fost cercetată de autoritățile italiene.
Bărbatul nu recunoaște însă acuzațiile și susține că nu a tras asupra animalului. Ancheta a fost sprijinită de imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, care ar fi ajutat la reconstituirea incidentului și la identificarea presupusului autor.
Imaginile de pe camerele de supraveghere, probe în dosar
Înregistrările video reprezintă unele dintre probele importante ale dosarului și urmează să fie analizate în timpul procesului. Judecătorii vor trebui să stabilească împrejurările în care a fost ucis cocoșul și dacă bărbatul trimis în judecată este responsabil pentru faptă.
Dosarul ajunge în instanță la aproximativ cinci ani de la incident. Proprietarul păsării s-a constituit parte civilă în proces, urmând ca pretențiile sale să fie analizate de judecători.
Procesul este programat să înceapă la 27 ianuarie 2027, iar acuzațiile urmează să fie evaluate în cadrul procedurilor judiciare.