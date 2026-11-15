Un bărbat ajunge în fața judecătorilor după ce i-a împușcat cocoșul vecinului. Pasărea îl deranja în fiecare dimineață

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 19:03

Un conflict între vecini, pornit de la zgomotul unui cocoș, a ajuns în instanță în Italia. Un bărbat este acuzat că ar fi împușcat pasărea unui vecin cu o pușcă cu aer comprimat, după ce nu ar mai fi suportat cântecul acesteia în primele ore ale dimineții.

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