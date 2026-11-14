Ratonul bețiv a devenit vedetă și a strâns 290.000 de dolari. Cum a ajuns animalul erou în SUA: „Sperăm că nu mai bea”

Publicat 14 nov. 2026, 17:15 Actualizat 14 nov. 2026, 17:17

Un raton din Statele Unite, devenit celebru după ce a fost găsit beat criță și adormit lângă toaleta unui magazin de băuturi alcoolice, a ajuns să fie considerat un adevărat erou. Povestea sa neobișnuită a cucerit internetul, iar imaginea animalului a fost transformată într-o colecție de produse promoționale care a adus peste 290.000 de dolari unui adăpost pentru animale din Virginia.

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