Ratonul bețiv a devenit vedetă și a strâns 290.000 de dolari. Cum a ajuns animalul erou în SUA: „Sperăm că nu mai bea”

Un raton din Statele Unite, devenit celebru după ce a fost găsit beat criță și adormit lângă toaleta unui magazin de băuturi alcoolice, a ajuns să fie considerat un adevărat erou. Povestea sa neobișnuită a cucerit internetul, iar imaginea animalului a fost transformată într-o colecție de produse promoționale care a adus peste 290.000 de dolari unui adăpost pentru animale din Virginia.
Totul a început în decembrie anul trecut, când ratonul a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din localitatea Ashland și a provocat haos după ce a consumat mai multe sticle de alcool. Ulterior, a fost descoperit dormind profund în apropierea toaletei.
Cum a ajuns ratonul beat criță vedetă pe internet
Incidentul s-a petrecut la magazinul Ashland ABC Store, din statul Virginia, unde animalul ar fi reușit să consume conținutul mai multor sticle de băuturi alcoolice.
Potrivit informațiilor relatate de presa americană, ratonul ar fi degustat nu mai puțin de 14 sticle, printre care rom și lichior. După aventura bahică, animalul a fost găsit într-o stare avansată de ebrietate, dormind lângă toaleta magazinului.
Imaginile și povestea sa au devenit rapid virale, iar internauții l-au transformat într-un personaj extrem de îndrăgit. Animalul a primit și o poreclă amuzantă, fiind numit „ursulețul panda cherchelit”.
După ce a fost preluat de Serviciul pentru Protecția Animalelor din comitatul Hanover, ratonul a fost dus la adăpost pentru a-și reveni. Autoritățile au glumit inclusiv pe seama faptului că animalul ar fi fost dus acolo pentru a se trezi din beție și a fi „interogat”. După ce și-a revenit, acesta a fost eliberat în mediul său natural.
Imaginea ratonului a adus donații de peste 290.000 de dolari
Povestea nu s-a încheiat odată cu eliberarea animalului. Dimpotrivă, popularitatea sa a devenit o oportunitate neașteptată de finanțare pentru adăpostul din comitatul Hanover.
Autoritățile au lansat o serie de produse promoționale care aveau imprimată imaginea celebrului raton, iar interesul publicului a depășit toate așteptările.
Tricourile și celelalte articole vestimentare s-au vândut într-un ritm impresionant, iar colecția a fost extinsă ulterior cu modele dedicate unor sărbători. Unul dintre cele mai apreciate produse a fost un tricou de Halloween cu mesajul „Trick of Trashed”, o adaptare amuzantă a expresiei americane „Trick or Treat”.
Potrivit publicației The Washington Post, campania a generat încasări de peste 290.000 de dolari. Suma este de peste 14 ori mai mare decât valoarea donațiilor pe care adăpostul le primea în mod obișnuit într-un an, respectiv mai puțin de 20.000 de dolari.
„Nu ne-am fi imaginat niciodată că un raton va face așa ceva pentru noi”, a declarat Jeffrey Parker, directorul Serviciului pentru Protecția Animalelor din comitatul Hanover.
Cum vor fi folosiți banii strânși datorită ratonului celebru
Dincolo de succesul comercial al produselor promoționale, banii obținuți vor contribui la îmbunătățirea activității agenților care se ocupă de protecția animalelor.
O parte din fonduri va fi folosită pentru achiziționarea unor camere video corporale destinate celor opt agenți ai serviciului. Dispozitivele îi vor ajuta să documenteze intervențiile, să strângă probe în anchetele privind cruzimea față de animale și să clarifice eventualele reclamații referitoare la activitatea lor.
Achiziția a fost aprobată în unanimitate de autoritățile comitatului, în cadrul unei ședințe desfășurate pe 28 octombrie. Noile echipamente urmează să intre în dotarea agenților în luna ianuarie.
Mai mult, departamentul dispune de economii suplimentare de aproximativ 140.000 de dolari provenite din vânzările generate de povestea ratonului. Jeffrey Parker a precizat că este luată în calcul și înființarea unui fond special pentru situațiile de urgență, destinat tratării animalelor rănite.
Mesajul autorităților pentru ratonul care a cucerit America
Succesul neașteptat al campaniei i-a făcut pe reprezentanții administrației locale să vorbească despre animal ca despre unul dintre cei mai importanți susținători ai adăpostului.
Faye Prichard, membră a consiliului de administrație al comitatului, a recunoscut că nu își amintește o situație în care autoritățile să fi fost atât de recunoscătoare unui animal.
„Nu știu când am mai fost atât de îndatorați și recunoscători vreunui animal pe cât suntem acestui raton”, a declarat aceasta în cadrul ședinței.
La rândul său, Jeffrey Parker speră că micul aventurier se bucură de libertate după experiența neobișnuită și că nu va mai repeta episodul care l-a făcut celebru.
„Sper că trăiește bine undeva”, a spus directorul serviciului, adăugând, în glumă, că speră ca ratonul „să nu mai bea”.
Astfel, animalul care a făcut ravagii într-un magazin de alcool a ajuns să contribuie la salvarea și îngrijirea altor animale, transformând o întâmplare amuzantă într-o campanie de succes pentru protecția necuvântătoarelor.