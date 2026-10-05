Păianjenii invadează casele toamna. Trucul simplu care îi poate ține la distanță

Pe măsură ce temperaturile scad, păianjenii încep să caute adăpost în interiorul locuințelor. Toamna este perioada în care aceste insecte ajung mai frecvent în case, atât pentru a se feri de frig, cât și pentru a-și găsi parteneri.
Există însă un truc simplu care poate fi încercat în această perioadă. Este vorba despre fierberea cojilor de lămâie, al căror miros puternic ar putea ajuta la ținerea păianjenilor la distanță.
De ce ajung păianjenii în case toamna
Odată cu răcirea vremii, păianjenii se îndreaptă către spațiile interioare. Aceștia pot pătrunde prin ferestre lăsate deschise, crăpături și alte spații mici care sunt dificil de observat și de blocat.
Potrivit specialiștilor citați de Express.co.uk, păianjenii sunt sensibili la mirosurile puternice, în special la cele provenite de la citrice.
Astfel, cojile de lămâie pot fi folosite pentru prepararea unei soluții care să fie pulverizată în locurile prin care aceste insecte ar putea pătrunde în locuință.
Cum se prepară soluția cu coji de lămâie
Metoda este ușor de pus în practică și nu necesită multe ingrediente. Mai întâi, se fierbe apa, apoi cojile de lămâie sunt lăsate în apă peste noapte.
În recipient pot fi adăugate și câteva picături de ulei esențial. După ce amestecul a stat peste noapte, lichidul rezultat poate fi pus într-o sticlă cu pulverizator.
Soluția poate fi apoi aplicată în zonele din casă prin care păianjenii ar putea pătrunde.
Cojile de citrice pot fi folosite și sub formă de pudră
Cojile de lămâie nu sunt singurele care pot fi utilizate pentru această metodă. Specialiștii britanici în curățenie de la The Happy House Cleaning recomandă și o variantă în care cojile de citrice sunt transformate într-o pudră.
„O altă modalitate de a scăpa de păianjeni este să usuci cojile de citrice la soare și să le mărunțești într-un robot de bucătărie. Presară această pudră prin casă o dată pe săptămână, iar păianjenii vor dispărea în curând. Poți folosi coji de grepfrut, portocală, lămâie sau lime ori un amestec din toate”, spun experții britanici în curățenie de la The Happy House Cleaning.
Prin urmare, cojile de grepfrut, portocală, lămâie și lime pot fi folosite separat sau combinate pentru obținerea amestecului recomandat de specialiști.