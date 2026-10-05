Păianjenii invadează casele toamna. Trucul simplu care îi poate ține la distanță

Publicat 5 oct. 2026, 23:47 Sursă express.co.uk

Pe măsură ce temperaturile scad, păianjenii încep să caute adăpost în interiorul locuințelor. Toamna este perioada în care aceste insecte ajung mai frecvent în case, atât pentru a se feri de frig, cât și pentru a-și găsi parteneri.

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