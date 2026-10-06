Caniche și Copiii: Cum se comportă în familie și cu alte animale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 13:01

Alegerea unui câine pentru familie este o decizie importantă, iar rasa Caniche (Poodle) rămâne de zeci de ani una dintre cele mai populare opțiuni la nivel mondial. Recunoscut pentru inteligența sa remarcabilă, blana hipoalergenică și natura sociabilă, Caniche-ul este adesea etichetat drept câinele de familie ideal.

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