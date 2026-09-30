Ce visează, de fapt, câinii și pisicile? Cercetătorii au o explicație pentru mișcările bruște din timpul somnului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 22:19

Puține imagini sunt mai liniștitoare decât cea a unui câine ghemuit în culcuș sau a unei pisici întinse la soare, adormită. Uneori însă, animalele își mișcă lăbuțele, tresar sau scot chiar sunete în timpul somnului. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea lor și ce ar putea visa? Răspunsul nu poate fi cunoscut cu certitudine. Animalele nu pot "vorbi" despre visele lor, iar cercetătorii nu dispun în prezent de o tehnologie care să transforme activitatea cerebrală a unui animal adormit într-o experiență pe care oamenii să o poată „vedea”. „Nimeni nu a făcut cercetări asupra conținutului viselor animalelor”, explică Deirdre Barrett, cercetătoare în domeniul viselor la Universitatea Harvard și autoarea cărții The Committee of Sleep, citată de Scientific American.

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