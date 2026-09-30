Ce visează, de fapt, câinii și pisicile? Cercetătorii au o explicație pentru mișcările bruște din timpul somnului

Puține imagini sunt mai liniștitoare decât cea a unui câine ghemuit în culcuș sau a unei pisici întinse la soare, adormită. Uneori însă, animalele își mișcă lăbuțele, tresar sau scot chiar sunete în timpul somnului. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea lor și ce ar putea visa? Răspunsul nu poate fi cunoscut cu certitudine. Animalele nu pot "vorbi" despre visele lor, iar cercetătorii nu dispun în prezent de o tehnologie care să transforme activitatea cerebrală a unui animal adormit într-o experiență pe care oamenii să o poată „vedea”. „Nimeni nu a făcut cercetări asupra conținutului viselor animalelor”, explică Deirdre Barrett, cercetătoare în domeniul viselor la Universitatea Harvard și autoarea cărții The Committee of Sleep, citată de Scientific American.
Ce se întâmplă în creierul câinilor și pisicilor când dorm?
Există însă indicii care îi ajută pe cercetători să formuleze ipoteze despre ceea ce visează animalele. Câinii și pisicile trec prin faza REM (Rapid Eye Movement) a somnului, asociată la oameni cu apariția celor mai multe vise. Acest lucru sugerează că și animalele de companie ar putea avea parte de o activitate cerebrală asemănătoare celei care însoțește visele umane.
„Cred că este o presupunere foarte sigură și puternică faptul că au un anumit tip de activitate cerebrală cognitivă care seamănă cu visele noastre pe cât de mult percepțiile lor din timpul stării de veghe seamănă cu ale noastre”, spune Barrett.
Cercetător: animalele nu visează neapărat ca oamenii
Faptul că un câine sau o pisică visează nu înseamnă însă că visele lor sunt identice cu cele ale oamenilor.
David Peña-Guzmán, filosof la San Francisco State University și autorul cărții When Animals Dream, avertizează că ar fi greșit să presupunem că animalele visează exact în același mod ca oamenii.
De exemplu, oamenii își amintesc rareori mirosurile din vise. În cazul câinilor, însă, mirosul are un rol esențial în modul în care percep lumea în stare de veghe. Prin urmare, Peña-Guzmán consideră că este de așteptat ca visele câinilor să fie construite și în jurul mirosurilor.
„Trebuie să ne gândim la ceea ce ar putea fi un vis specific canin sau specific felin, pornind de la ceea ce știm despre experiențele câinilor și pisicilor”, explică filosoful.
Ce visează câinii?
O posibilă explicație este oferită de așa-numita ipoteză a continuității viselor, potrivit căreia visele reflectă experiențele din viața de zi cu zi. Teoria este susținută de dovezi solide în cazul oamenilor și ar putea fi valabilă și pentru câini și pisici, potrivit lui Deirdre Barrett.
„Orice lucru de care observi că sunt interesați câinii în timpul zilei este ceea ce te-ai aștepta să apară în visele lor”, spune cercetătoarea.
În cazul câinilor de companie, acest lucru ar putea însemna că visează despre hrană, joacă și, desigur, despre stăpânii de care sunt atașați.
Pisicile ar putea visa că vânează
Un experiment realizat la sfârșitul anilor 1970 oferă una dintre cele mai interesante indicii despre ceea ce ar putea apărea în visele pisicilor.
Neurocercetătorul francez Michel Jouvet, de la Universitatea Claude Bernard din Lyon, a studiat rolul unei regiuni a creierului numite pons, despre care se considera că împiedică organismul să reproducă fizic acțiunile din timpul viselor. În urma afectării acestei regiuni la pisici, animalele au început să se miște în timpul fazei REM a somnului. Printre comportamentele observate se numărau mișcările pe care cercetătorii le-au interpretat drept acțiuni de vânătoare a unor prăzi mici.
Pe baza acestor rezultate, Barrett consideră că există indicii puternice că pisicile visează că urmăresc și atacă prada. În acord cu ipoteza continuității, visele lor ar putea include și activități pe care le desfășoară în timpul zilei, precum statul la soare, întinderea corpului sau joaca.
Apar și stăpânii în visele felinelor?
Potrivit lui Barrett, este posibil ca pisicile să își viseze și stăpânii, mai ales atunci când între animale și oameni există o legătură strânsă. Totuși, cercetătoarea consideră că prezența oamenilor în visele pisicilor ar putea fi mai puțin frecventă decât în cazul câinilor.
Astfel, mișcările unei pisici sau ale unui câine în timpul somnului pot fi mai mult decât simple reacții fizice: ele ar putea reprezenta manifestări ale unei activități cerebrale asociate viselor, chiar dacă cercetătorii nu pot ști cu exactitate ce „vede” sau „simte” animalul în timpul somnului.