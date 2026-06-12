O mamă este acuzată că și-a ucis cei trei copii. Procurorii vorbesc despre o cruzime extremă

Sursă: Realitatea.Net

Procesul care a șocat opinia publică din Statele Unite aduce la lumină noi informații tulburătoare despre moartea a trei copii mici din Massachusetts. Procurorii susțin că femeia acuzată de comiterea crimelor ar fi acționat cu premeditare și o cruzime deosebită, în timp ce apărarea invocă probleme grave de sănătate mintală și o posibilă psihoză postpartum.

Acuzații grave împotriva unei foste asistente medicale

Lindsay Clancy, o fostă asistentă medicală în vârstă de 35 de ani, este judecată pentru uciderea celor trei copii ai săi, un caz care a provocat emoție puternică în întreaga Americă încă din momentul în care tragedia a fost descoperită, în ianuarie 2023.

În cadrul noilor audieri , procurorii au prezentat documente și argumente prin care încearcă să demonstreze că faptele nu au fost rezultatul unui gest spontan, ci al unei acțiuni deliberate.

Potrivit acestora, modul în care au fost utilizate obiectele găsite în locuință și circumstanțele producerii tragediei indică existența unei intenții clare și a unui nivel ridicat de violență.

Momentul dramatic în care tatăl și-a găsit copiii

Unul dintre cele mai emoționante momente prezentate în instanță este cel în care tatăl copiilor, Patrick Clancy, a descoperit tragedia.

Conform documentelor depuse la dosar, acesta se afla în legătură telefonică cu serviciul de urgență 911 atunci când și-a găsit cei trei copii în subsolul locuinței. Martorii susțin că bărbatul a izbucnit în lacrimi și a strigat disperat că micuții au fost uciși.

Copiii aveau vârste fragede: Cora avea 5 ani, Dawson 3 ani, iar Callan doar 8 luni.

Procurorii susțin că faptele au fost premeditate

Acuzarea încearcă să convingă jurații că femeia a acționat în deplină cunoștință de cauză și că există suficiente elemente care indică premeditarea faptelor.

Potrivit procurorilor, circumstanțele descoperite în anchetă și probele adunate până acum susțin ipoteza unei acțiuni planificate, caracterizate printr-o cruzime extremă.

Aceștia consideră că dovezile infirmă teoria conform căreia femeia ar fi acționat fără discernământ sau într-un episod impulsiv.

Apărarea invocă psihoza postpartum

De cealaltă parte, avocații lui Lindsay Clancy susțin că tragedia este consecința unei afecțiuni psihice severe apărute după naștere.

Apărarea afirmă că femeia suferea de probleme grave de sănătate mintală și că tratamentele medicale administrate înainte de incident ar fi putut contribui la deteriorarea stării sale psihice.

Avocații încearcă să demonstreze că aceasta nu era capabilă să înțeleagă pe deplin consecințele acțiunilor sale în momentul producerii tragediei.

Un proces urmărit cu atenție în Statele Unite

Cazul continuă să atragă atenția opiniei publice și a presei americane, fiind considerat unul dintre cele mai șocante dosare din ultimii ani.

Instanța urmează să analizeze atât probele prezentate de procurori, cât și argumentele apărării, pentru a stabili responsabilitatea penală a femeii și circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia care a curmat viața celor trei copii.

Procesul este în desfășurare , iar verdictul final va fi decis după examinarea tuturor probelor și mărturiilor prezentate în instanță.